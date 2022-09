Putin befiehlt Teilmobilmachung / Wohnungen für Ukrainer gesucht

Kremlchef Wladimir Putin ordnet eine Teilmobilisierung an. 300 000 Reservisten mit Kampferfahrung sollen für den als „Spezialoperation“ bezeichneten Krieg in der Ukraine mobilisiert werden. In Schleswig-Holstein werden unterdessen Wohnungen für Flüchtlinge gesucht. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.

Präsident Wladimir Putin hat vor dem Hintergrund des sich hinziehenden Angriffskriegs gegen die Ukraine die Teilmobilmachung in Russland ausgerufen. 300 000 Reservisten sollen nun in die russische Armee eingezogen werden.

Russland führt seit knapp sieben Monaten Krieg in der Ukraine. Zuletzt kamen die russischen Truppen allerdings kaum noch voran, mussten Rückschläge einstecken und die Region Charkiw räumen. Nun hat der russische Präsident Wladimir Putin wegen der personellen Schwierigkeiten an der Front eine Teilmobilmachung ausgerufen. 300 000 Reservisten sollen in die Armee eingezogen werden. Insgesamt gebe es 25 Millionen Reservisten in Russland. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Politiker weltweit deuten dieses Vorgehen als Schwäche:

„Das alles kann man sich nur erklären vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der russische Angriff auf die Ukraine nicht erfolgreich verlaufen ist.“ Bundeskanzler Olaf Scholz

Die Ereignisse des Tages und Reaktionen darauf können Sie bei uns im Liveblog nachlesen. Zudem finden Sie weitere Artikel, unter anderem zu den Scheinreferenden, auf unserer Webseite:

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine stellt hierzulande immer mehr Kreise vor Herausforderungen: Es fehlt schlicht und ergreifend Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge, die in Schleswig-Holstein Schutz suchen. Wie die Lage aktuell ist, zeigen wir anhand von Beispielen aus dem Dänischen Wohld, Eckernförde und Altenholz auf.

In der Champions League geht es für den THW Kiel nach Slowenien. Der Gegner RK Celje hat sich stark verjüngt, will die Zebras in der Vorrunden-Gruppe B mit einem forschen Auftritt herausfordern. Ob das gelingt? Verfolgen Sie das Handball-Spiel - bei dem Kapitän Domagoj Duvnjak nicht dabei sein wird - am besten heute Abend ab 18.45 Uhr bei uns im Liveticker.

Weitere Themen des Tages lesen Sie hier:

Unter der Esmarchstraße in Kiel ist die Kanalisation fast 20 Meter tief. Jörg Töbelmann ist Betriebsmeister für Kanalreinigung und mit seinen Kollegen für die Wartung und Kontrolle zuständig. © Quelle: Sven Janssen

Wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie das Leben ohne Kanalisation in Kiel heute wäre. Sicherlich dreckiger - vom Gestank mal ganz abgesehen. Also freuen wir uns darüber, dass vor 100 Jahren das Kanalnetz in der Landeshauptstadt fertiggestellt wurde. Anlässlich des runden Jubiläums sind wir in die unterirdische Welt abgestiegen. Hier finden Sie mehr dazu:

