﻿Putins Muskelspiele in der Ostsee: Jetzt kommt auch die US Navy

Russland lässt im Zuge seines Angriffskrieges auf die Ukraine auch in der Ostsee die Muskeln spielen. Auf die jüngste Durchfahrt seiner Atom-U-Boote reagieren jetzt die Vereinigten Staaten – und schicken ihrerseits Kampfverbände in die Gewässer vor der norddeutschen Küste.

Kiel. Die US Navy verlegt starke Kräfte in die Ostsee. Eine komplette amphibische Kampfgruppe der US Marine mit drei Schiffen und über 4000 Soldaten an Bord ist in die Gewässer vor der norddeutschen Küste verlegt worden. Das Zusammenziehen der Einheiten erfolgte sehr kurzfristig. Ein amerikanisches Schiff wurde in der vergangenen Woche sogar aus dem Mittelmeer abgezogen und in die Ostsee gefahren. Militär-Beobachter werten die Maßnahme als Reaktion der Vereinigten Staaten auch auf die verstärkte Präsenz russischer Einheiten im Baltikum.

Am Dienstagmorgen passierten der amphibische Angriffsträger „Kearsarge“ und das Docklandungsschiff „Arlington“ die dänische Nordspitze bei Skagen und nahmen Kurs auf den Großen Belt. Den natürlichen Tiefwasserweg in die Ostsee hatte am Sonntag bereits das amerikanische Docklandungsschiff „Gunston Hall“ passiert.

Erstmals agiert eine komplette amphibische Kampfgruppe der USA in der Ostsee

Damit befindet sich erstmals in der Geschichte der Nato eine komplette Amphibious Ready Group (ARG) der US Marine in der Ostsee. An Bord der drei Schiffe ist die 22. Marine Expeditionary Unit, eine Kampfeinheit der US-Marine-Infanterie. Dazu kommen Landungsboote, Panzer, Kampfhubschrauber und Transportflugzeuge.

Die spontane Verlegung soll mit großer Wahrscheinlichkeit als klares Signal der Stärke an Russland verstanden werden. „Die „Kearsarge“ und die „Arlington“ operierten noch Ende Juli im Rahmen von Übungen im Golf von Cádiz und der Straße von Gibraltar. Ende der vergangener Woche starteten beide Einheiten den Transit mit hoher Fahrt nach Norden.

US-Marine verlegt Verband: Die „Kearsarge“ ist als größte Einheit in der Ostsee dabei

Die „Kearsarge“ ist mit 40 000 Tonnen Verdrängung die größte Einheit des Verbandes. Das Schiff war zuletzt im Mai und Juni zu Manövern in der Ostsee und hatte Tallinn (Estland) und Stockholm (Schweden) besucht. Ein in Kiel geplanter Besuch war kurzfristig aus operativen Gründen abgesagt worden.

Das moderne Docklandungsschiff „Arlington“ kommt aus dem Mittelmeer und war im Atlantik zur „Kearsarge“ gestoßen. Zur Versorgung der Schiffe wurde außerdem der US-Flottenversorger „Leroy Grumman“ in die Ostsee gekommen. Zur Sicherung der Einheiten befindet sich dort nun auch der Zerstörer „Arleigh Burke“.

Auch die Nato hat einen Einsatzverband mit mehreren Schiffen in der Ostsee positioniert. Diese Schiffe liegen aktuell in Kiel. In den kommenden Wochen stehen für sie Übungen an.

US Navy sendet in der Ostsee ein klares Signal an Putin

Die Verlegungen dieser starken US-Einheiten stehen wohl auch im Zusammenhang der jüngsten Äußerungen aus Russland. Präsident Wladimir Putin hatte am Sonntag bei einer großen Flottenparade in St. Petersburg eine neue Marinedoktrin angekündigt.

Durch die Präsenz einer kompletten US-Kampfgruppe soll auch den baltischen Staaten sowie den neuen Nato-Mitgliedern Finnland und Schweden Unterstützung signalisiert werden.

Russland hatte für Übungen seit Mitte Juli zwei Atom-U-Boote, ein Landungsschiff, einen Zerstörer und die neue Fregatte „Admiral Gorshkov“ aus Murmansk in die Ostsee geholt. Diese Einheiten befinden sich aktuell im finnischen Meerbusen.