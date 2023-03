﻿Putlos: Bundeswehr-Schießübungen an der Ostsee

Laute Schüsse könnten im Bereich rund um Putlos in den nächsten Wochen für Aufsehen sorgen. Im März plant die Bundeswehr an der Ostsee wieder die Übung von Manövern. Geschossen wird von Land aufs Wasser. Was genau geplant ist.

