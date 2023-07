﻿Quallen in der Kieler Förde: Wird der Badespaß getrübt?

Kiel. Dutzende Ohrenquallen schwammen am Freitagmorgen direkt am Sartorikai in Kiel in der Förde. Auch an anderen Stellen in der Kieler Förde waren mehrere Quallen im Wasser zu sehen. Was bedeutet das fürs Baden in der Ostsee – gerade vor dem Wochenende mit Außentemperaturen von bis zu 30 Grad am Sonntag? Und sind die Quallen überhaupt gefährlich? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Gibt es gerade ungewöhnlich viele Quallen in der Förde?

„Ohrenquallenblüten sind im Sommer ein natürliches Phänomen“, sagt Dr. Jan Dierking vom Geomar Helmholtz-Zentrum Kiel. Auch für Meeresbiologe Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer sind die vermehrt sichtbaren Quallen keine Überraschung.

Der warme Juni habe dazu beigetragen, die Ostsee neige durch die Überdüngung zu einer Massenvermehrung der Quallen. Dass es diesen Sommer außergewöhnlich viele sind, lässt sich derzeit aber nicht bestätigen. So berichtet beispielsweise Philipp Mühlenhardt vom Sporthafen Kiel von keinen ungewöhnlichen Sichtungen.

Wo trifft man in der Förde größere Quallenschwärme an?

In Kiel waren am Freitag am Sartorikai in der Hörn viele Ohrenquallen zu sehen. Doch genaue Vorhersagen, an welchen Stellen viele Quallen zu erwarten sind, seien schwierig, sagt Doktorandin Nora Grossschmidt von Geomar. „Die Quallenblüten sind oft von Windrichtungen und Meeresströmungen abhängig und treten daher zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten auf.“

Sind Ohrenquallen für den Menschen gefährlich?

„Die Ohrenquallen sind vollkommen harmlos und ernähren sich von Plankton“, sagt Meeresbiologe Borcherding. Im Normalfall merke der Mensch von einem Hautkontakt nichts, es komme zu keinen Reaktionen. „Mit Ohrenquallen kann man ohne Bedenken baden“, so Borcherding.

Was ist mit den Feuerquallen in der Förde?

Dr. Jan Dierking hat diesen Sommer bisher noch nicht viele Feuerquallen in der Förde beobachtet. „Das zahlenmäßig größte Auftreten ist dort aber oft auch später als für die Ohrenquallen, im August beziehungsweise September“, sagt er. Feuerquallen können für den Menschen gefährlich sein. „Bei Sichtung sollte man sich sehr genau überlegen, ob man ins Wasser geht“, sagt Rainer Borcherding. „Die Feuerquallen können ihre Tentakel sehr lang ausstrecken.“

Nach Hautkontakt können starke, brennende Schmerzen auftreten, gefolgt von Juckreiz, Schwellungen und Blasenbildung. Sehr selten kommt es zu weiteren Körperreaktionen, wie zum Beispiel Magen- und Darmbeschwerden.

Was sollte man nach dem Kontakt mit einer Feuerqualle machen?

Umgehend sollte man alle auf der Haut klebenden Tentakel mit Meereswasser abspülen. Kein Süßwasser oder Alkohol dafür nutzen, weil dann weitere Nesselkapseln platzen. Dringend abgeraten wird auch vom Abreiben der Fäden mit der Hand oder dem Handtuch.

Lösen sich die Tentakel schlecht, kann es hilfreich sein, Sand auf den betroffenen Bereich zu streuen, diesen kurz antrocknen zu lassen und dann mit einer Plastikkarte vorsichtig abzuschaben. Nach dem Entfernen der Tentakel wird die Verwendung von Brandsalbe empfohlen. Bei schwerer Symptomatik sollte man sofort die Wasserwacht oder einen Arzt aufsuchen.

Wie unterscheiden sich Ohren- und Feuerquallen optisch voneinander?

Der Schirm der Ohrenqualle ist flach, tellergroß, durchsichtig und weist viele kurze Randtentakel auf. Typisch sind die vier ring- oder ohrenförmigen Geschlechtsorgane, die oft violett, aber auch weiß bis rot-orange sein können. Der Schirm der Feuerqualle ist innen gelbbraun und tellergroß, sie können aber auch wesentlich größer werden. Die Tentakel sind fädig und hängen von der Unterseite des Schirms herab.

