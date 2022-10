﻿Querdenker-Szene: Professor Bhakdi wird in Plön der Prozess gemacht

Kiel. Der prominente Impfgegner und führende Querdenker-Wortführer Prof. Sucharit Bhakdi (75) muss sich im Frühjahr wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Plön habe die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig gegen den Professor in vollem Umfang zugelassen, teilte das Landgericht Kiel mit. Der Rentner aus Martensrade (Kreis Plön), der sich antisemitisch geäußert haben soll, fühlt sich falsch verstanden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angeklagt sind wie berichtet zwei Fälle. Erstens: Bhakdi hatte im April 2021 in einem Video gegen die Impfpraxis in Israel gehetzt und behauptet, das Volk der Juden habe sein Land in etwas Schlimmeres als Nazi-Deutschland verwandelt. Nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft stachelte Bhakdi damit „zum Hass auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden auf und machte diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich“.

Für die Staatsanwaltschaft Kiel und ihre Leiterin Birgit Heß kommt die Zulassung dieses Anklagepunkts einer Ohrfeige gleich. Grund: Die Kieler Ermittler hatten ihre Ermittlungen wegen des Videos eingestellt und damit bundesweiten Protest ausgelöst. Die Generalstaatsanwaltschaft übernahm den Fall und erhob schließlich Anklage. Unabhängig davon erlebte Heß inzwischen auch persönlich einen Rückschlag. Ihre Beförderung zur Generalstaatsanwältin wurde vom Oberverwaltungsgericht vorläufig gestoppt.

Holocaust verharmlost?

Bhakdi soll nicht nur per Video gehetzt haben. Die Anklage wirft dem Politiker der Basis-Partei, die als politischer Arm der Querdenken-Bewegung gilt, zweitens vor, bei einer Wahlkampfveranstaltung im September 2021 in Kiel eine Rede gehalten zu haben, in der er von der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen in Zusammenhang mit einem „Endziel“ und einem zweiten Holocaust sprach. Dadurch sei das Schicksal von Jüdinnen und Juden unter der NS-Herrschaft verharmlost worden, befand die Generalstaatsanwaltschaft. Laut Strafgesetzbuch ist das Volksverhetzung. Sie kann mit einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden. In der Justiz wird allerdings erwartet, dass der nicht einschlägig vorbestrafte Professor mit einer Geld- oder Bewährungsstrafe davonkommt. Die Hauptverhandlung in Plön soll am 24. März (9 Uhr) beginnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verliert Bhakdi Professorentitel?

Bhakdi war Professor für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene in Mainz. Mehrere seiner Thesen zur Covid-Pandemie wurden von Experten auch seines ehemaligen Instituts an der Uni Mainz als irreführend oder falsch eingeordnet. Sein Buch „Corona Fehlalarm?“ war gleichwohl eines der meistverkauften Sachbücher des Jahres 2020. Inzwischen prüft das Wissenschaftsministerium in Rheinland-Pfalz, ob es dem Mediziner die Führung seines Professorentitels untersagt. Die Untersuchung laufe noch, teilte das Ministerium mit.

Von Ulf Christen