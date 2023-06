Frau schwebt nach Angriff in Quickborn in Lebensgefahr

Quickborn. Eine Frau schwebt nach einem Angriff in Quickborn in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte am Montag gegen kurz nach 8 Uhr von Anwohnern in der Pinneberger Straße alarmiert. Demnach soll ein 51-jähriger Angehöriger die Frau in einer Wohnung verletzt haben.

Mehrere Streifenwagen wurden zum Tatort geschickt. Die Beamten nahmen den Quickborner widerstandslos fest. Rettungskräfte brachten die Frau mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus nach Hamburg.

Am frühen Nachmittag war die Kriminalpolizei noch vor Ort. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen laufen.

KN