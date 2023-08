Illegale Entsorgung in Quickborn: Polizei findet Müllsäcke mit rohem Teig

Quickborn. Illegal entsorgter Müll am Straßenrand kommt immer wieder vor. In Quickborn hatten die unerlaubt abgestellten Müllsäcke in der Straße Langeloh am Mittwoch allerdings einen ungewöhnlichen Inhalt: Nach Angaben der Polizei befanden sich darin ein bis zwei Kubikmeter rohe Teigmasse. Der Müll war vermutlich in den vergangenen Tagen am Straßenrand entsorgt worden.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Wie die Polizei mitteilte, wurden bereits Ende Juni in Bilsen und Quickborn mehrere mit Hefeteig gefüllte Säcke gefunden. Ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen, die im aktuellen Fall verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04121 40920 entgegengenommen.

