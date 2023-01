Quotenerfolg für „Die Frau im Meer“: Aber wo liegt eigentlich dieses Nordholm?

Starker Start für den ersten Teil von „Die Frau am Meer“ - den TV-Krimi aus der Nordholm-Reihe. Doch wo ist dieses Nordholm eigentlich? Und warum heißt es nicht fairerweise wie der Drehort Lütjenburg? Diese und weitere Themen finden Sie in der aktuellen Ausgabe der „Post aus dem Newsroom.“

Silke Broder (Anja Kling) und Simon Kessler (Heino Ferch) spielen die Hauptrollen im ZDF-Krimi „Die Frau im Meer“. Gedreht wurde unter anderem in der Niederstraßen in Lütjenburg vor einer denkmalgeschützen Häuserzeile.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was für ein Erfolg für das ZDF! Der erste Teil des neuen Nordholm-Krimis hat am Montagabend durchschnittlich 6,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Fernseher gelockt. Und etliche von ihnen landeten am Ende auf KN-online.de. Weil sie wissen wollten, wo Nordholm liegt. Und wo die Drehorte für „Die Frau im Meer“ sind. Bevor Sie heute Abend um 20.15 Uhr Teil zwei sehen, hier finden Sie die Antworten:

Wechseln wir von der Fiktion ins echte Leben. In Schleswig-Holstein ist die Feuerwehr verärgert. Der Norden sei für den Katastrophenfall schlecht aufgestellt. Von Szenarien für die Deichverteidigung bis zu einen mehrtägigen Ausfall bei der Stromversorgung - viel zu viele Aufgaben blieben unerledigt, wettert Landesbrandmeister Frank Homrich. Was das Land das sieht, lesen Sie hier:

Ein Aufregerthema - wenn auch nur lokal - ist ein neues Holzdeck in Heikendorf. Im Ortsblättchen der Gemeinde ist zu lesen, dass „rechtzeitig zum Jahreswechsel“ die Konstruktion fertiggestellt wurde. Doch dem ist nicht so. Es klafft weiter eine große Lücke auf dem Deck, berichtet meine Kollegin Nadine Schättler. Was wird nun aus den Fördermitteln, die an die Fertigstellung 2022 geknüpft waren? Eine berechtigte Frage - auf die der Bürgermeister Tade Peetz (CDU) eine Antwort hat.

Nicole Dilbat (links) und Anja Hinkerode von der Stadtgärtnerei bessern die Faschinen mit einer frischen Lage Tannenzweige aus. © Quelle: Christoph Rohde

Die Weihnachtsmärkte in der Region sind Vergangenheit - doch was wird aus den vielen Weihnachtsbäumen, die die Märkte säumten? In Kiel hexelt eine Firma schon den ganzen Vormittag Tanne um Tanne. In Eckernförde hat man eine andere Lösung gefunden. Ausgediente Weihnachtsbäume werden zum natürlichen Küstenschutz gegen Sandflug. Doch die Faschinen brauchen auch jährliche Pflege. Mehr lesen Sie hier.

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

