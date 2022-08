Eine Phase der Entspannung ist dringend nötig – nicht nur für Patienten auf der Warteliste, sondern auch für das belastete Klinikpersonal im Norden. Doch wie lange geht das gut? Was kommt im Herbst auf uns zu? Hier braucht es schnell Weichenstellungen in Kiel und Berlin.

Die leichte Entspannung in den Kliniken zum Spätsommer ist vermutlich nur eine Momentaufnahme. Was kommt im Herbst auf uns zu? Eins scheint sicher: Die Maske wird weiterhin Teil des Schutzkonzepts sein.

Kiel. Die Signale hören sich erst einmal gut an: Die Sommerferien gehen zu Ende – und mit ihnen auch der Ausnahmezustand nach der Kieler Woche in den Kieler Kliniken. Viele Patientinnen und Patienten, die zuletzt auf Termine und Behandlungen länger warten mussten, kommen hoffentlich zügig an die Reihe.

Diese Phase der leichten Entspannung, das Licht am Ende des Tunnels, ist dringend nötig. Nicht nur für Patienten, auch für die medizinischen Fachkräfte, die sich weiterhin auf Stationen, in Ambulanzen und OPs engagieren – nicht selten bis an die Grenzen der Belastbarkeit und darüber hinaus.

Doch die Entspannung bleibt wohl eine Momentaufnahme. Die Pandemie ist weiterhin unberechenbar, eine Prognose für den Herbst auch für Experten unmöglich. Werden uns neue Varianten herausfordern? Wann ist ein angepasster Impfstoff verfügbar? Wer soll ihn bekommen? Welche Regeln gelten wo? Was wird aus der Isolationspflicht? Das sind nur einige der offenen Fragen.

Umso wichtiger, dass in Kiel und Berlin schnell die Weichen für den Corona-Schutzplan für Herbst und Winter gestellt werden. Es reicht nicht, wenn das Gesundheitsministerium in Kiel mit Blick auf den Herbst auf die „ambulanten Potenziale“ im ärztlichen und pflegerischen Bereich verweist, um die Notfallaufnahmen der Krankenhäuser zu entlasten. Denn auch die niedergelassenen Ärzte und ambulanten Pflegedienste arbeiten am Limit. Hier braucht es auch Mut – zum Beispiel für ein „ernsthaftes Infragestellen der Isolationspflicht“, wie Heiner Garg, Vorgänger von Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken, es fordert. Das könnte ein Schritt vom Ausnahmezustand in den Endemiemodus sein.