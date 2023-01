Räuber sperrte Rentner im WC ein // Ausblick aufs Hallenmasters in Kiel

Nachdem der Tatverdächtige einer Raubüberfall-Serie in Neumünster-Einfeld gefasst ist, gibt ein betroffenes Ehepaar Einblicke, was ihnen widerfahren ist. Kurz vor dem Wochenende darf aber auch ein Ausblick nicht fehlen. Unter anderem steht das Hallen-Masters in Kiel an. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.

Bei Raubüberfall in Neumünster-Einfeld: Rentner wurden in ihrem WC eingesperrt. (Symbolfoto)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn man eins nicht erleben möchte, dann sind das Raubüberfälle. Eine Waffe vorgehalten zu bekommen, ins WC eingesperrt zu werden - der blanke Horror. Ein Rentner-Ehepaar aus Neumünster-Einfeld hat all das vergangene Woche durchlebt. Der Tatverdächtige ist mittlerweile gefasst. Doch das Erlebte ist noch längst nicht verarbeitet. Meine neue Kollegin Gunda Meyer hat mit den Senioren gesprochen. Lesen Sie hier:

Werfen wir einen Blick nach vorn: Am Sonnabend wird nach der Corona-Pause erstmals wieder das Hallen-Masters in der Wunderino-Arena in Kiel ausgetragen. Meine Kollegen aus dem Sport sind natürlich vor Ort - und gewähren Ihnen in diesem Jahr einen besonderen Einblick hinter die Kulissen. Mein Tipp deshalb: Verfolgen Sie morgen unseren Liveblog auf KN-online.de

Was uns weiter beschäftigt: die Kieler Semmel! Über Social Media bekommen wir seit Tagen viele Zuschriften, wo es die besten Kieler Brötchen gibt. Jetzt wollen wir es natürlich genau wissen. Wir haben einem Bäcker über die Schultern geschaut, wie die regionale Spezialität hergestellt wird. Und wir rufen zum Voting auf! Wo gibt es die beste Kieler Semmel in der Region? Stimmen Sie für ihre Lieblingsbäckerei auf KN-online.de ab. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage verlosen wir einen kleinen Preis ...

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

In der WG für junge Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf im Fünfgiebelhaus ist der Tischkicker besonders beliebt. © Quelle: Karsten Freese

Im Fünfgiebelhaus in der Waitzstraße in Kiel ist eine ganz besondere WG eingezogen: Acht junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf erobern von dort aus das Leben in der Kieler Innenstadt, unterstützt von einem ambulanten Pflegeteam. Besuch im neuen inklusiven Wohnprojekt. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.