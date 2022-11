﻿Kieler Sicherheitsexperte erklärt, warum kein Nato-Bündnisfall ausgelöst wurde

Ein Raketeneinschlag auf Nato-Gebiet in Polen hat am Dienstag die Welt in Aufruhr versetzt. Der Kieler Forscher Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik an der Christian-Albrechts-Universität erklärt, warum kein Nato-Bündnisfall eingetreten ist.

Polnische Polizisten suchen auf einem Feld in der Nähe der Stelle, an der eine Rakete einschlug, nach Wrackteilen.

Kiel/Warschau. Nach einem Raketeneinschlag in Polen, bei dem am Dienstag zwei Menschen starben, hielt die Welt kurz den Atem an. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine schien eine neue Eskalationsstufe erreicht zu haben. Befürchtungen wurden laut, dass durch einen russischen Angriff auf Nato-Gebiet der Bündnisfall ausgelöst werden könnte.

"Von einem Eintreten des Bündnisfalles nach Artikel 5 waren wir meilenweit entfernt", sagt Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel (ISPK). Polen und die Nato führten am Mittwoch den Einschlag in Przewodow auf eine ukrainische Flugabwehrrakete im Einsatz gegen russische Raketen zurück.

Einschlag in Polen: „Eine fehlgeleitete Rakete bedeutet noch keinen Angriff auf ein ganzes Land“

"Es war ein tragischer Unfall. Natürlich kann man argumentieren, der wäre ja gar nicht passiert, wenn Russland keinen illegalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führen würde", sagtder Kieler Sicherheitsexperte. Durch die Kampfhandlungen in der West-Ukraine nahe der polnischen Grenze bestehe immer das Risiko, dass es zu fehlgeleiteten Geschossen komme.

„Selbst wenn es eine russische Rakete gewesen wäre, hätte das nicht automatisch einen Bündnisfall ausgelöst“, so Peters. Dieser wird erklärt, wenn ein Bündnispartner unverschuldet angegriffen wird. „Eine fehlgeleitete Rakete bedeutet aber noch keinen Angriff auf ein ganzes Land.“

Der Zwischenfall zeige aber, „dass das Risiko einer militärischen Ausweitung dieses Krieges jederzeit gegeben ist“, warnt Hans-Peter Bartels, Vorsitzender der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Bonn.

Darüber, dass ein Fehlgeschoss aus dem Krieg auch in Schleswig-Holstein landen könnte, brauche man sich keine Sorgen zu machen. „Dafür sind wir zu weit weg. Die Reichweite solcher Flugabwehrsysteme ist nicht allzu weit“, sagt Peters. Auch ein überraschender, direkter Angriff wird nicht für wahrscheinlich gehalten. Der Luftraum in Deutschland wird nicht rund um die Uhr mit Flugabwehrraketensystemen geschützt, weil ein Angriff als unwahrscheinlich gilt.

Sicherheitsexperte: Weder Russland noch Nato haben Interesse an Ausweitung des Konflikts

Zwar drohe Russland immer wieder rhetorisch, dass Unterstützer der Ukraine als Konfliktpartei betrachtet würden, diesen Worten folgten bisher aber keine Taten, sagt Peters. „Weder die Nato hat ein Interesse an einem Artikel-5-Szenario, deshalb schreckt sie ab. Noch hat Russland ein Interesse daran, dass dieser Konflikt sich über die Ukraine hinaus ausweitet, weil es ihn ja schon dort nicht gewinnen kann.“

Dass Polen in Erwägung zog, Artikel 4 zu ziehen, sei Teil der Abschreckungspolitik. „Das Land signalisiert damit: Sollte es Situationen geben, die wir als Aggression empfinden, würden wir die Nato-Option ziehen.“ Artikel 4 sieht eine Beratung der Nato-Staaten vor, wenn einer von ihnen die Unversehrtheit seines Gebiets oder die eigene Sicherheit bedroht sieht. Polen hielt das nach der aktuellen Beweislage nicht für notwendig.

Auch im Bündnisfall müsse die Bundeswehr nicht gleich Soldaten nach Polen schicken. „Der zugesicherte Beistand bei einem Angriff muss nicht militärisch sein“, so Peters.

Die Luftwaffe bereitet sich jedoch vor. „Wenn Polen es möchte, können sehr zeitnah Flugzeuge der Luftwaffe zur Sicherung des polnischen Luftraums bereitgestellt werden“, so ein Sprecher der Luftwaffe.

Von Anne Holbach und Frank Behling