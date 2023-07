﻿ Randale und Vandalismus im Freibad: So beugt Neumünster vor

Neumünster. Gewaltbereite Besucher, Schlägereien und Polizei-Einsatz: Solche Szenen, die sich unter anderem in einem Freibad in Berlin vor Kurzem abspielten, gibt es in Schleswig-Holstein nicht. Auch nicht im Bad am Stadtwald in Neumünster. Das Freibad hat einen großen Einzugsbereich, viele Jugendliche verbringen dort ihre Freizeit. Bad-Chef Jonas Römer erklärt, wie das Bad am Stadtwald in Neumünster eskalierenden Szenen vorbeugt.

Punkt 1: sehr strenge Kontrollen am Eingang zum Bad am Stadtwald in Neumünster. Kinder bis zehn Jahren dürfen nicht ohne geeignete Begleitung ins Bad. Ab dem zehnten Lebensjahr gibt es einen Einlass ohne Begleitung nur, wenn diese das Bronze-Schwimmabzeichen nachweisen kann. „Manche reagieren genervt darauf, aber wir bekommen von vielen Eltern dafür auch Lob. Mit dieser Regel beugen wir schon vielen Konflikten vor“, sagt Römer. Das Abzeichen kann auch im Bad am Stadtwald in Neumünster abgelegt werden.

Punkt 2: das Team schulen. Erst vor wenigen Wochen haben die Bademeisterinnen und Bademeister ein Auffrischungscoaching bekommen. „Da geht es um Konfliktmanagement, wann man die Polizei rufen sollte und welche rechtlichen Möglichkeiten meine Mitarbeiter haben“, erklärt Bad-Chef Römer weiter.

Bad am Stadtwald: Mit dieser Art von Besucher hat Neumünster zu kämpfen

Denn mit renitenten Schwimmbad-Besuchern habe das Bad am Stadtwald immer mal wieder zu kämpfen. „Das ist aber der ganz normale Alltag, der in jedem Schwimmbad vorkommt: Jugendliche, die vom Beckenrand springen, sich am Sprungturm streiten oder sich als Nichtschwimmer im Schwimmerbereich aufhalten, was schnell gefährlich werden kann“, erzählt Bademeisterin Birgit Grönke, die seit fast 30 Jahren in Neumünster arbeitet.

Eine Zunahme an solchen Fällen habe sie mit den Jahren nicht wahrgenommen: „Die Mentalität hat sich vielleicht ein bisschen geändert“, sagt sie. Es komme auch vor, dass sie als Frau zunächst nicht so ernst genommen werde. „Dann werde ich aber deutlicher, ich habe kein Problem, mich durchzusetzen.“ Ein Sicherheitsdienst ist im Bad am Stadtwald in Neumünster nicht nötig. Grönke und ihre Kollegen haben „einen guten Blick für die Personen entwickelt“, sagt sie.

An der Schanze des Einfelder Sees gibt es seit Jahren Beschwerden

„Wir haben keine große Gewaltbereitschaft von Gästen im Bad am Stadtwald oder auch an den Badestellen am Einfelder See festgestellt und haben dort kein besonderes Einsatzaufkommen“, fügt Polizeisprecher Sönke Petersen hinzu. An der Schanze des Einfelder Sees gibt es seit Jahren nur immer wieder Beschwerden von Anwohnern über Ruhestörungen durch laut feiernde Menschen am See und die anschließende Vermüllung. Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es in Sachen Schwimmbad-Gewalt keine besondere Lage. Die Verwüstung des Freibades in Flintbek ist außerhalb der Öffnungszeiten passiert.

Eine ähnliche Verwüstung ist in Neumünster so gut wie ausgeschlossen: Besucher der Waldbühne direkt neben dem Bad am Stadtwald, die vielleicht betrunken ins Schwimmbad eindringen könnten, scheitern an einem sehr hohen Zaun: „Die Anlagen sind durch einen hohen Zaun komplett voneinander getrennt“, erklärt Bad-Chef Römer. Das Eventareal hat zudem einen Sicherheitsdienst.

Auch in Kiel gibt es keine Gewaltszenen im Freibad

Maja Kraus, die mit ihren Kindern und Enkelkindern aus Kiel zum Bad am Stadtwald gereist ist, ist begeistert von dem Schwimmbad. Sie fühlt sich sicher: „Im Hörnbad Kiel ist zu viel Gerangel am Sprungturm, hier sind die Bedingungen viel besser“, sagt sie. Zu größerem Stress oder Gewalt sei es in den Kieler Bädern aber bisher auch nicht gekommen, erklärte Kiels Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Auch dort gebe es schon lange deeskalierende Schulungen für die Bad-Mitarbeiter.

Gudrun Schulz ist mit ihren Enkelkindern aus der Nähe von Kappeln angereist. Gewalt oder Streitereien hat sie in den Schwimmbädern in Schleswig-Holstein, in denen sie war, noch nicht erlebt. „Das Bad in Neumünster ist klasse, eine sehr offene Anlage, tolle Schwimmmöglichkeiten für die Kinder“, sagt sie. Ihr ältester Enkel (10) hätte übrigens kein Problem, alleine ins Bad zu kommen: Er hat bereits sein Junior-Retter-Abzeichen.

