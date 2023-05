Raps in Schleswig-Holstein: Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos!

Kostenfrei bis 14:30 Uhr lesen

Menschen mit Behinderung

Beim „Picknick am See“ in Bad Segeberg zwanglos ins Gespräch kommen

Am Sonntag lohnt sich nicht nur ein Besuch in der Fußgängerzone, wo die Stadt Bad Segeberg gemeinsam mit den Geschäftsleuten, der Sparkasse und der Feuerwehr ihr Frühlingsfest veranstaltet, sondern auch ein Abstecher an den Großen Segeberger See. Bei einem zwanglosen Picknick geht es dort um ein besonderes Thema.