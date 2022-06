Reisen in Schleswig-Holstein

Reisen in Schleswig-Holstein

Rüdiger Rohlf vom ACE, Bundestagsabgeordneter Matthias Stein und Günter Hagemann vom ACE (von rechts) messen den Behindertenparkplatz am Rastplatz Rumohr West an der A215 aus.

Rüdiger Rohlf und Günter Hagemann testen für den Auto Club Europa Rastplätze entlang der Autobahnen in Schleswig-Holstein. Sie wissen genau, was einen guten Rastplatz ausmacht und wie man schlechte Rastmöglichkeiten erkennt. Ein Besuch auf dem Rastplatz Rumohr West an der A 215 nach Neumünster.

Daniela Weichselgartner WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket