Ratten, Razzia und knatternder Protest

gleich zwei Durchsuchungen sorgten heute für Aufsehen: Zum einen die in zehn Bundesländern im Zusammenhang mit dem internationalen Hammerskin-Netzwerk, zum anderen eine Razzia in Neumünster und Hamburg. Hier steht der Verdacht auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland im Raum. Mein Kollege Thorsten Geil beobachtete die Durchsuchungen der Moschee und hat mit den Ermittlern gesprochen.

Achtung, jetzt wird es unappetitlich! In der Wik mussten Kinder einer Grundschule auf eine warme Mittagsverpflegung verzichten, nachdem es einen Rattenbefall in der Küche gab. Wer nun an den Film Ratatouille denkt - vergessen Sie es sofort wieder... Lesen Sie lieber den Artikel meiner Kollegin Anne Holbach!

Nicht geräuschlos wird die Agrarministerkonferenz von Mittwoch bis Freitag in Kiel vonstatten gehen: Landwirte und Organisationen haben bereits Demonstrationen angekündigt. Eine davon dürften Verkehrsteilnehmer besonders zu spüren bekommen. Nämlich dann, wenn 500 Traktoren durch Kiel knattern.

Welcome-Center ist nicht gleich Welcome-Center: Das macht der Bericht von Christian Hiersemenzel deutlich. Unweit des Welcome-Centers von Kiel-Marketing will das Land nun ein Welcome-Center für Fachkräfte errichten. Sie können sich ausmalen, dass so mancher in Zukunft an der falschen Adresse landet... Mehr dazu hier:

THW-Blitztransfer Samir Bellahcene an seinem ersten Arbeitstag beim THW Kiel beim offiziellen Fotoshooting mit Fotograf Sascha Klahn. © Quelle: Ulf Dahl

Damit sich Torwart Samir Bellahcene beim THW Kiel nach seinem Blitztransfer möglichst schnell voll auf den Sport konzentrieren kann, läuft die Maschinerie beim Handball-Meister gerade auf Hochtouren. Besonders groß ist eine Herausforderung abseits des Feldes.

