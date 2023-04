﻿Raubserie in Neumünster: Staatsanwaltschaft Kiel hat Anklage erhoben

Ende 2022 hielt eine Serie von Raubüberfällen besonders ältere Menschen in Neumünster in Atem. Anfang Januar konnte die Polizei schließlich einen 53-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er wurde nun wegen Raubes und räuberischer Erpressung von der Staatsanwaltschaft Kiel angeklagt.

Kiel. Diese Raubüberfall-Serie hielt Ende des vergangenen Jahres die Menschen in Neumünster in Atem: Ein 53-Jähriger hatte es offenbar auf Rentner abgesehen und schlug mehrmals im Stadtteil Einfeld zu. Anfang Januar hatte ihn die Polizei schließlich festnehmen können. Wie sich herausstellte, wohnte der Mann in unmittelbarer Nähe zu den Tatorten. Nun hat die Staatsanwaltschaft Kiel Anklage wegen der Raubtaten erhoben.

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Axel Bieler wirft man dem Neumünsteraner Raub beziehungsweise räuberische Erpressung teilweise unter Einsatz einer Waffe vor. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens muss nun das Landgericht Kiel entscheiden. Wann es zum Prozess kommt, ist daher noch ungewiss.

Raubserie in Neumünster: Dreimal soll Tatverdächtiger mit Waffe gedroht haben

Seit seiner Festnahme sitzt der 53-Jährige in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft war er vor der Raubserie in Neumünster nicht einschlägig in Erscheinung getreten. In ihrer Anklage hat die Behörde vier Raubüberfälle von Anfang Oktober bis Ende Dezember 2022 aufgeführt.

Demnach sei der 53-Jährige bei den Betroffenen eingebrochen und habe die Herausgabe von Geld oder Kontokarten mit der entsprechenden PIN-Nummer gefordert. Dreimal soll er die älteren Menschen mit einer Waffe bedroht haben. Mit den Kontokarten soll er anschließend Geld von den Konten der Opfer abgehoben haben.

In einem anderen Fall soll er einem weiteren Opfer in einer Bankfiliale das kurz zuvor abgehobene Geld entrissen haben. Die Staatsanwaltschaft beziffert die Tatbeute auf insgesamt knapp 5000 Euro. Man gehe davon aus, dass er die Taten aus einer finanziellen Notlage heraus begangen habe, so der Oberstaatsanwalt.

Bislang schweigt der 53-Jährige zu den Vorwürfen. Die Opfer würden noch heute unter den Folgen der Taten leiden und beklagten erhebliche Einschränkungen in ihrer Lebensführung.