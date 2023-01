Raubüberfälle auf Rentner in Neumünster: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Fahndungserfolg für die Polizei in Neumünster: Nach mehreren Raubüberfällen auf Rentner in Einfeld wurde mithilfe des SEK ein 53-Jähriger festgenommen.

Neumünster. Fahndungserfolg für die Polizei nach mehreren Raubtaten in Neumünster: Wochenlang ermittelten die Polizei Neumünster, das Landeskriminalamt, die Bezirkskriminalinspektion Kiel sowie die Staatsanwaltschaft Kiel und konnte nun einen 53-jährigen Tatverdächtigen fassen. Er wurde am Mittwochnachmittag dem Gericht vorgeführt und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft in Neumünster.

Der Mann wurde am Dienstagabend gegen 22 Uhr in seiner Wohnung in Einfeld festgenommen, bestätigten die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Neumünster in einer gemeinsamen Mitteilung.

Nach Überfällen in Neumünster-Einfeld: SEK nahm den Mann fest

Der Tatverdächtige war zuvor von Einsatzkräften in Zivilkleidung anhand der zahlreichen Täterbeschreibungen sowie Bildern aus Überwachungskameras der Banken im Bereich Neumünster-Einfeld wiedererkannt worden.

Der Mann wurde daraufhin observiert, bis er in seiner Wohnung war. Dort konnte das angeforderte Spezialeinsatzkommando (SEK) des Landes den Beschuldigten festnehmen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung wurden eine Schusswaffe und diverse Tatkleidung sichergestellt.

Vier Raubtaten auf Rentner in Neumünster

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, seit Oktober vergangenen Jahres Raubtaten auf ältere Personen in Neumünster begangen zu haben. Dabei soll er sich Zugang zu den Wohnungen der Geschädigten verschafft haben und diese teilweise unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe ihres Bargeldes und ihrer EC-Karten gezwungen haben. Mit den EC-Karten soll er dann Geld von den Konten abgehoben haben.

Unter anderem wird ihm vorgeworfen, am 29. Oktober ein Ehepaar (76 und 72 Jahre) an der Dorfstraße mit einer Pistole bedroht und gezwungen zu haben, die Scheckkarte samt Pin herauszugeben. Auch für den Überfall am 30. Dezember auf ein älteres Ehepaar an der Kieler Straße muss sich der Mann verantworten.

„Ob der tatverdächtige festgenommene Mann für weitere Raubstraftaten seit Oktober 2022 verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, erklärten die Ermittler in der Mitteilung.