﻿Raubüberfall auf Rentner in Einfeld: Zwei Opfer berichten

Am Dienstagabend wurde ein Tatverdächtiger festgenommen, der für die Raubtaten in Einfeld verantwortlich sein soll. Das erzählen zwei Opfer und die Anwohner.

Neumünster. Sie wollte nur den Kuchen aus dem Vorratsraum holen, als plötzlich ein vermummter Mann mitten in ihrem Haus stand und sie mit einer Waffe bedrohte. Den 21. November werden Sabine und Peter B. (Namen von der Redaktion geändert) aus Einfeld nicht vergessen. Das Ehepaar wurde Opfer eines Räubers, der es offenbar auf Rentner abgesehen hatte. Ein tatverdächtiger 53-jähriger Mann wurde nun von der Polizei am Dienstagabend vom Spezialeinsatzkommando (SEK) festgenommen.

Ermittlungen haben ergeben, dass der Mann verdächtigt wird, insgesamt fünf Raubtaten in Neumünster begangen zu haben, bestätigte Polizeisprecher Sönke Petersen auf Nachfrage. Vier Taten davon geschahen im Stadtteil Einfeld: Zwei an der Dorfstraße, einer an der Kieler Straße und beim Ehepaar B. aus dem Roschdohler Weg. Diese Tatorte befinden sich im unmittelbaren Lebensumfeld des Tatverdächtigen, der zuvor polizeilich nicht in Erscheinung getreten war. Die Ermittlungen dauern an.

Auch an der Dorfstraße wurden zwei Raubtaten begangen. © Quelle: Gunda Meyer

Ehepaar erzählt nach dem Raub in Einfeld vom Tag der Tat

„Hätte ich bloß die Tür zum Garten nicht offengelassen“, sagt Peter B. Der 87-Jährige wollte an dem Tag kurz vor 16 Uhr nur kurz mit seiner Frau zum Kaffeetrinken hereingehen. Die Zeit muss der Mann genutzt haben, um vom Garten aus in das Haus des Paares einzudringen.

Mit vorgehaltener Waffe habe der maskierte Mann zu Sabine B. gesagt, dass er in Geldnot sei und Bargeld brauche. Peter B. saß in der Küche. „Meine Frau kam zurück in die Küche, hinter ihr stand der Mann mit der Waffe. Ich habe das erst gar nicht verstanden, ich dachte, der Mann sammelt für eine Organisation Geld“, erzählt Peter B. weiter.

Neumünsteraner Opfer wurden im WC eingesperrt

Als er gemerkt habe, dass es ein Überfall ist, habe er sich bewusst ruhig verhalten. Richtig realisiert habe er alles erst viel später. Peter B. öffnete dem Mann den Küchenschrank und händigte ihm 35 Euro aus. Doch das reichte dem Räuber offenbar nicht. „Ich bin dann mit ihm ins Obergeschoss gegangen und habe ihm letztlich 250 Euro Bargeld ausgehändigt“, so der 87-Jährige weiter. Der Tatverdächtige forderte auch die Herausgabe der EC-Karten inklusive Pin-Codes.

„Danach sollten wir beide ins Gäste-WC gehen“, erzählt Sabine B. In dem winzigen Raum, in dem nur Platz für WC und Waschbecken ist, setze sich die 87-Jährige auf den WC-Deckel, ihr Mann stellte sich davor. „Der Räuber holte einen Stuhl aus der Küche und stellte ihn mir hin mit den Worten: ,Damit Sie nicht so lange stehen müssen.’“, berichtet Peter B. weiter. Weglaufen war für den alten Mann, der schwer zu Fuß ist, keine Option.

Mann bedrohte die Rentner immer wieder

Der maskierte Mann sperrte die beiden ein und drohte ihnen, dass er wiederkommt, wenn die Pin-Codes nicht stimmen. „Er sagte, dass es dann richtig übel für uns wird“, so Peter B.. Das Paar harrte etwa eine halbe Stunde in dem engen, dunklen Bad aus. „Ich wollte sichergehen, dass er weg ist. Dann habe ich mich mit aller Kraft ein paar Mal gegen die Holztür geworfen, irgendwann gab diese nach und wir konnten uns befreien“, sagt Peter B..

Wäre es ihm nicht gelungen, die Tür aufzubrechen, hätten die beiden womöglich lange auf Hilfe warten müssen. „Das Handy hat der Mann an sich genommen, bei unseren Telefonen hat er die Batterien herausgenommen“, so Peter B.. Mit den EC-Karten hob der Räuber insgesamt 1000 Euro ab. „Wir sind so froh, dass der Täter nicht handgreiflich geworden ist. Er war fast höflich, auch wenn er uns die ganze Zeit mit der Waffe bedroht hat. Ich durfte sogar noch meinen Kaffee austrinken“, erzählt Peter B. von der surreal anmutenden Situation.

Heute geht es dem Rentner-Paar wieder besser. „In der ersten Zeit haben wir kein Auge zugemacht“, erzählt der Mann. Die Polizei habe ihnen gesagt, dass ihr Einbruchsschutz sehr gut sei. Unterstützt werden sie von der Opferschutz-Organisation Weißer Ring. „Wir denken immer wieder daran, aber weitergehende Hilfe brauchen wir nicht. Wir sind jetzt aber noch vorsichtiger“, so das Paar.

Anwohner in Einfeld nach den Raubtaten entsetzt

In der Straße, in der der Tatverdächtigte festgenommen wurde, herrschte auch einen Tag nach der Festnahme noch Entsetzen. „Wir hatten echt Angst, weil wir auch Rentner sind und hatten uns schon über Selbstverteidigung informiert“, erzählte eine Frau (69). Dass der Mann in so unmittelbarer Nähe wohnte, habe sie schockiert. Ein anderer Einfelder sagte, dass in dem Haus einen weiteren SEK-Einsatz vor einiger Zeit gewesen sei. Das konnte die Polizei aber nicht bestätigen.

Senioren im Stadtteil wochenlang in Sorge

„Ich kenne das Ehepaar, das zuletzt überfallen wurde. Das ist eine schlimme Situation“, erzählt Ulf Heeschen (79). Er ist für den Seniorenbeirat für Einfeld zuständig und hat im Stadtteil in den vergangenen Wochen sehr viel Sorge bei den älteren Menschen wahrgenommen. Das kann auch Horst Hamann vom Stadtteilbeirat bestätigen: „Viele sind schockiert von der Brutalität und hatten Angst, dass ihnen das auch passiert.“