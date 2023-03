﻿Rauchverbot in Kneipen? Das sagen Gastronomen und Gäste in Kiel

Ein Drink und eine Zigarette: Das gehören für Susanne und Thorsten zusammen. Daher gehen sie regelmäßig in die Raucherkneipe Barkadi am Kieler Exerzierplatz.

Kiel. Schon vor der Eingangstür ist der unverkennbare Geruch wahrzunehmen, der aus der Eckkneipe auf die Straße weht. Das Hinweisschild auf der Gehweg ist eigentlich überflüssig, aber aus rechtlichen Gründen nötig. Denn jeder, der an der Kreuzung Gerhardstraße/Wrangelstraße in Kiel vorbeikommt, merkt auch ohne der Aufschrift auf der Schiefertafel, dass in der „Palenke“ das Rauchen erlaubt ist. Und das soll nach dem Willen der Gäste auch so bleiben.

Die Besucher haben wenig Verständnis für den von der SPD unterstützten Vorstoß der Nichtraucher-Initiative Deutschland, der vorsieht, dass deutschlandweit in allen Gaststätten nicht mehr geraucht werden darf.

Mit einer selbstgedrehten Zigarette in der Hand sitzt Achim am Sonnabendmittag am Tresen in der „Palenke“ und wartet ungeduldig, bis es 13 Uhr ist. Dann wird das Nordderby Hamburger SV gegen Holstein Kiel angepfiffen. Die Zeit bis zum Anstoß verbringt Achim in der Sportsbar rauchend und mit einem Glas Bier. Fußball, Tabak und Alkohol – das gehört für ihn zusammen.

Rauchverbot in Gaststätten: Freie Entscheidung gegen Gruppenzwang

Und das soll so bleiben, findet Achim. Ein Rauchverbot in Gaststätten lehnt er ab. „Es ist doch meine freie Entscheidung, ob ich in eine Raucherkneipe gehe. Es zwingt mich niemand, hier zu sein.“ Die anderen Gäste in der „Palenke“ stimmen ihm zu – unter ihnen auch ein Nichtraucher. „Rauchen ist ab 18 Jahren erlaubt, da soll jeder selbst wissen, was er tut.“

Ähnlich äußert sich Dehoga-Geschäftsführer Stefan Scholtis. „Wer in eine Raucherkneipe geht, setzt sich dem Rauch ja bewusst aus.“ Dem widerspricht die Suchtexpertin Marina Soltau, therapeutische Leiterin der Tagesrehabilitation für suchtkranke Menschen Kiel. Gerade in einer Gruppe mit mehreren Rauchern könne es Nicht-Rauchern schwer fallen, „Nein“ zu sagen. „Das setzt voraus, dass ich selbstbewusst meine Meinung vertreten und mich durchsetzen kann. Das kann allerdings nicht jeder.“

Raucherkneipe Lammer’s Eck: Betreiberin ist Nicht-Raucherin

Eine bewusste Entscheidung hat Heino getroffen. Der 73-Jährige hat nach eigenen Angaben noch nie an einer Zigarette gezogen. Trotzdem ist Heino Stammgast in der Raucherkneipe „Lammer’s Eck“ in der Kieler Wrangelstraße. „Ich wohne in dem Viertel, hier treffe ich mich mit Bekannten, die Raucher sind.“ Heino fürchtet, dass ein Verbot, eine Gruppe spalten würde – in die Raucher, die gemeinsam Zeit draußen verbringen, und in die Nicht-Raucher, die in der Bar bleiben.

Denn im „Lammer’s Eck“ kehren nicht nur die Glimmstängel-Freunde ein. Rund 35 bis 40 Prozent rauchen nicht, sagt Maggy Jansen. Die neue Betreiberin, die erst vor drei Wochen das „Lammer’s Eck“ wieder eröffnet hat, ist seit 16 Jahren Nichtraucherin. Dass sie bei der Arbeit im Qualm der Zigaretten steht, stört sie nicht. „Wir öffnen regelmäßig die Fenster und haben eine Lüftungsanlage.“ Sollte das Verbot für Raucherkneipen kommen, wäre das das Aus fürs „Lammer’s Eck“, sagt Maggy Jansen. „Wir setzen bewusst auf das Konzept, würden sonst pleitegehen.“

Hintertür geschlossene Gesellschaft: Dann ist Rauchen und Essen erlaubt

Eine „Katastrophe“ wäre ein Rauchverbot auch für die „Barkadi“ am Exerzierplatz, sagt Inhaberin Gabriele Bark. Zustimmung bekommt sie von ihren Gästen. Die Kneipe sei ein wichtiger Treffpunkt, „wie ein zweites Wohnzimmer“, ein „Ort der Geselligkeit“, sagt Susanne. Man kennt sich, kommt regelmäßig zusammen. „Zu einem Bier gehört bei mir eine Zigarette dazu“, ergänzt Thorsten. Dass allerdings in Restaurants nicht mehr geraucht werden darf, können Susanne und Thorsten nachvollziehen.

Vor vier Jahren musste sich Andree Balleng entscheiden, ob er im Angler Gasthof Essen serviert oder das Rauchen erlaubt. Schlussendlich fiel die Wahl auf Zigaretten. „Das war schon damals ein harter Einschnitt“, erinnert sich Balleng zurück. Eine Hintertür bleibt ihm jedoch, um sein gastronomisches Angebot aufrecht zu erhalten. Bei geschlossenen Gesellschaften, so wie am Sonnabend, darf er weiter Essen anbieten und die Gäste dürfen rauchen.