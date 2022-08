Raue Winde und ein kranker Winnetou

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Ton im Landtag wird rauer: Die FDP-Fraktion hat ihre Kritik an Justiz-Staatssekretär Otto Carstens verschärft. Es bestünden „erhebliche Zweifel an der Eignung von Herrn Carstens für das wichtige Amt des Justiz-Staatssekretärs“, sagte Fraktionschef Christopher Vogt heute meinem Kollegen Christian Hiersemenzel. CDU-Mann Carstens steht wegen Plagiatsvorwürfen und Äußerungen zum Justizsystem in der Kritik. Wie lange er sich wohl noch hält?

Wenig glücklich scheint die Personalauswahl auch an anderer Stelle - wenngleich in einem ganz anderen Kontext. Die Veranstalter der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg mussten heute zum dritten Mal melden, dass ihr Hauptdarsteller Alexander Klaws krankheitsbedingt ausfällt. Winnetou reitet trotzdem weiter. Jetzt allerdings gespielt von Sascha Hödl. Wetten, wer von beiden Schauspielern am Ende der Saison mehr Auftritte in der Titelrolle haben wird, laufen bereits.

Falls Sie gerade überlegen sollten, was Sie am Wochenende statt Indianerspektakel machen könnten - wir hätten da ein paar Tipps für Sie. Vom RSH-Kindertag bis zur 750-Jahre-Party in Holtsee. Und natürlich nicht zu vergessen unser KN-Cup mit dem THW Kiel. So intensiv erlebt man die Handballstars selten!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

Schön, dass Sie uns lesen!

