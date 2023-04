﻿Von RD-ECK bis Segeberg: Konsequente Entwaffnung von „Reichsbürgern“

In Kiel und Neumünster sowie den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön und Segeberg leben laut Waffenbehörden aktuell keine bewaffneten „Reichsbürger“ mehr. Gegen diese war man konsequent vorgegangen – zuletzt am 6. April in Rendsburg-Eckernförde. Dort sammelt man seit 2016 Hinweise.

Zahlreiche Waffen: das Ergebnis einer Durchsuchung bei einem sogenannten Reichsbürger in Nordhessen. Auch in Schleswig-Holstein stellten die Behörden in der Vergangenheit immer wieder Waffen von „Reichsbürgern“ sicher.

Kiel. Die Kreise und kreisfreien Städte in der Region sind in den vergangenen Jahren konsequent gegen bewaffnete „Reichsbürger“ vorgegangen. Nach Angaben der zuständigen Waffenbehörden in den Städten Kiel und Neumünster sowie den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg sind aktuell keine bekannten „Reichsbürger“ im Besitz einer Waffenerlaubnis. Einen Überblick über die Gesamtzahl der Reichsbürger vor Ort haben aber nicht alle Verwaltungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben des schleswig-holsteinischen Verfassungsschutzes teilt man den kommunalen Waffenbehörden im Rahmen der sogenannten „Regelnachfrage mit Nachberichtspflicht“ mit, ob Tatsachen bekannt sind, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit eines Antragstellers oder Inhabers einer waffenrechtlichen Erlaubnis begründen.

„Reichsbürger“ in SH: Verfassungsschutz teilt nicht alle Informationen

Der Verfassungsschutz teilt aber nicht alle Informationen mit den Kommunalbehörden, zum Beispiel aus Gründen der Geheimhaltung. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass im Zuständigkeitsbereich der Waffenbehörden bewaffnete „Reichsbürger“ leben, von denen sie nichts wissen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch Kreise und Städte sammeln auch ihre eigenen Informationen zur Szene – zum Teil mit unterschiedlicher Ausprägung. So erfasse der Kreis Rendsburg-Eckernförde Reichsbürgerhinweise bereits seit 2016, sagt Andreas Brück, Leiter der Kreis-Kommunalaufsicht.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde leben 121 sogenannte Reichsbürger

Bisher hätten sich 142 Personen im Schriftverkehr mit dem Kreis als sogenannte Reichsbürger zu erkennen gegeben, davon lebten 121 in Rendsburg-Eckernförde. In insgesamt fünf Fällen in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 haben man Anhängern der Szene die waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen. „Dementsprechend leben nach unserer aktuellen Kenntnis keine sogenannten Reichsbürger mit Waffenbesitz im Kreisgebiet“, so Brück.

Beim letzten bekannt gewordenen Einsatz am 6. April im Kreis Rendsburg-Eckernförde nahm die dortige Waffenbehörde mit Unterstützung der Polizei einer 55-Jährigen eine Flinte, eine Büchse sowie eine halbautomatische Pistole ab.

Die Jägerin hatte sich durch „durch verschiedene Anschreiben an Behörden als ’Reichsbürgerin’“ zu erkennen gegeben“, berichtet Brück. „Die waffenrechtlichen Erlaubnisse wurden aufgrund der Reichsbürgereigenschaft sofort widerrufen“, ergänzt er.

Kreis Plön hat Kenntnis von 37 „Reichsbürgern“ im Kreisgebiet

Eine gesetzte Frist zur Abgabe der Waffen hatte die 55-Jährige verstreichen lassen. Mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Eckernförde in der Tasche stattete die Waffenbehörde der Frau schließlich mit Unterstützung der Polizei besagten Besuch ab und zog die Waffen ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von der Verwaltung in Plön heißt es, dass nach Erkenntnissen des Kreises 37 Personen im Kreisgebiet wohnen, die der Szene zugeordnet werden können. Zuletzt habe es 2022 einen Einsatz bei einer bewaffneten „Reichsbürgerin“ gegeben, bei der Waffen sichergestellt wurden.

Die Stadt Neumünster zählt zu ihrer Einwohnerschaft insgesamt 27 bekannte „Reichsbürger“. Einsätze zum Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnisse hat es nach Angaben von Stadtsprecher Stephan Beitz bislang nicht gegeben.

Lesen Sie auch

Im Kreis Segeberg gab es in den vergangenen zehn Jahren laut Kreisverwaltung drei Verfahren im Zusammenhang mit sogenannten Reichsbürgern, die zur Abgabe von Waffen geführt haben. Über die Gesamtzahl der Anhänger im Kreisgebiet lägen der Waffenbehörde allerdings keine Erkenntnisse vor, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Landeshauptstadt Kiel führt nach eigenen Angaben keine Gesamtübersicht zu „Reichsbürgern“, beziehungsweise Kontakten mit ihnen. Unter den in der Vergangenheit überprüften Anhängern der Szene sei aber niemand im Besitz von Waffen gewesen.