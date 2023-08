RE 7 betroffen: Defekte Weiche sorgt für Zugausfälle zwischen Rendsburg und Schleswig

Kiel. Eine kaputte Weiche zwischen Rendsburg und Schleswig hat am Sonntagmorgen für diverse Zugausfälle in Schleswig-Holstein gesorgt. Betroffen war zum einen die Verbindung RE 7 von Flensburg nach Hamburg Hauptbahnhof. Die Züge aus und in Richtung Hamburg endeten und begannen auf der Strecke vorzeitig in Rendsburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Züge von und nach Flensburg endeten und begannen in Schleswig. Die Bahn kündigte auf der Social-Media-Plattform „X“ an, dass ein Pendelverkehr mit Bussen zwischen Schleswig und Rendsburg angefragt sei.

Zugverkehr wird wieder aufgenommen

Einschränkungen gab es auch auf der Verbindung der RB 74 zwischen Kiel Citti-Park und Husum. Die Züge aus Kiel endeten vorzeitig in Rendsburg, die Züge aus Husum in Schleswig. Um kurz vor 11 Uhr teilte die Bahn mit, dass die Weichenstörung behoben sei. Der Zugverkehr wird wieder aufgenommen, Verspätungen und Teilausfälle seien aber noch möglich.

KN