Das Lebensmittel-Unternehmen Kellogg will seine Mitarbeiter in schwierigen Lebensphasen unterstützen. Das „Recht auf Rückzug“ beinhaltet zusätzlichen Urlaub beispielsweise nach einer Fehlgeburt. Bei Firmen aus Schleswig-Holstein findet diese Initiative Anklang.

Kiel/Hamburg. Der Frühstücksflocken-Hersteller Kellogg mit Sitz in Hamburg ermöglicht seinen Beschäftigten zusätzlich zum Urlaub Rückzugsmöglichkeiten, um sie in schwierigen Lebensphasen besser unterstützen zu können. „In lebensverändernden Situationen dürfen sich bei uns nun Mitarbeitende eine Auszeit zur seelischen und körperlichen Genesung nehmen. Sie haben also ein Recht auf Rückzug“, sagte Personalchefin Daniela Cocirta. Bisher fehle es hierzulande an solchen Ansprüchen. Aus Sicht des Unternehmens ist es weiterhin schwer, über einen Schwangerschaftsverlust oder unerfüllten Kinderwunsch zu sprechen, über die Wechseljahre oder eine Geschlechtsumwandlung – vor allem am Arbeitsplatz.