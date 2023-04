﻿ Rechtsrock-Konzert in Neumünster: Kleingärtner der Kolonie erhält Kündigung

Ein geplantes Rechtsrock-Konzert in einer Kleingarten-Kolonie in Neumünsters Stadtteil Faldera entpuppte sich Anfang März als Treffen bekannter NPD-Größen. Ein Großeinsatz der Polizei verhinderte die Veranstaltung in letzter Minute. Jetzt reagiert auch der Kleingartenverein.

Nach dem verhinderten Rechtsrock-Konzert in Neumünster-Faldera: Fenster und Türen des Vereinsheims in der Heinrich-Förster-Kleingartenkolonie wurden provisorisch repariert.

Neumünster. Gut einen Monat nach dem Rechtsrock-Konzert, das in der Heinrich-Förster-Kleingarten-Kolonie in Neumünster nur knapp von der Polizei verhindert worden ist, haben die Kleingärtner in Faldera einen Beschluss gefasst: Der Gartenfreund ihrer Kolonie, der sich an der Organisation des geheimen Konzertes beteiligt haben soll, wird seine Parzelle verlieren.

„Wir haben einstimmig im Vorstand beschlossen, dass wir der Person eine Kündigung aussprechen, die ist Mittwoch rausgegangen“, erklärte Uwe Niels, Kreisvorsitzender der Kleingärtner.

Der Parzellenpächter soll sich nicht nur an der Veranstaltung beteiligt haben, sondern ist auch in der rechten Szene in Neumünster bekannt. Auf Facebook ist er mit dem NPD-Landesvorsitzenden Mark Proch sowie mit Thorsten Heise, den die Polizei als Veranstalter des Rechtsrock-Konzertes benannte, befreundet.

Geheimes Rechtsrock-Konzert: Kündigung von NPD-Mitgliedern nur bei vereinsschädigendem Verhalten

„Wenn sich Parzellenpächter vereinsschädigend verhalten – und das ist in diesem Fall definitiv gegeben – dann haben wir mit unserer Vereinssatzung die Möglichkeit der Kündigung“, so Niels. Generell sei es aber nicht möglich, Parzellenpächtern, die ein NPD-Parteibuch haben, allein deswegen die Kündigung auszusprechen. „Solange sie sich unauffällig verhalten und keine rechten Veranstaltungen auf ihren Parzellen durchführen, haben wir da keine Handhabe. Wir sind unpolitisch“, erklärte der Kreisvorsitzende weiter.

Nach den Ausschreitungen rund um das geplante Rechtsrock-Konzert: Schäden am Vereinsheim in Faldera

Um eine Erstattung der Schäden, die an dem Konzertabend am Vereinsheim entstanden sind, müssen die Kleingärtner indes weiter bangen. „Wir haben Strafantrag wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt gestellt“, schilderte Niels. Der größte Schaden seien zerstörte Fenster und Türen. Diese wurden nun provisorisch für 1500 Euro repariert, damit die Veranstaltungen, die noch für dieses Jahr geplant waren, stattfinden können. „Die Möbel sind sehr massiv, da ist wenig zu Bruch gegangen“, erklärte Niels.

Weitere Kosten kommen demnach auf die Kleingärtner durch die Reinigung des Gebäudes und den finalen Austausch der Fenster zu. Eine Entscheidung über einen möglichen Abriss des Gebäudes haben die Gartenfreunde auf Ende des Jahres vertagt. Niels: „Auch das kostet Geld, und wir können nicht das ganze Vereinsgeld dort hineinbuttern.“