﻿Geplantes Rechtsrock-Konzert entpuppt sich als Treffen von bekannten NPD-Größen

Das geheime Rechtsrock-Konzert in der Kleingartenkolonie in Neumünster wurde offenbar von dem NPD-Funktionär Thorsten Heise organisiert.

Neumünster. Die eingeworfenen Scheiben des Vereinsheims der Kleingartenkolonie Heinrich Förster in Neumünster erinnern noch an das geheime Rechtsrock-Konzert, das am Sonnabend in der Anlage in letzter Minute von der Polizei verhindert wurde. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass der NPD-Bundesfunktionär Thorsten Heise Veranstalter des geplanten Konzertes war.

„Offiziell angemeldet war das Konzert bei der Stadt nicht“, sagt Polizeisprecher Sönke Petersen. Lange war der Ort des Events auch der Polizei nicht bekannt. „Es verdichteten sich ab Freitagabend die Hinweise, dass Neumünster der Veranstaltungsort ist – wo genau, erfuhren wir erst wenige Stunden vor dem Konzert“, berichtet Petersen.

Polizei deklarierte Kleingarten Neumünster zum „gefährlichen Ort“

Weil sich im Vorfeld des Konzerts aufgrund des Teilnehmerkreises abzeichnete, dass auf der Veranstaltung volksverhetzende Äußerungen fallen würden, deklarierte die Polizei das Kleingarten-Areal zu einem „gefährlichen Ort“. Das ermöglicht den Beamten die anlasslose Kontrolle von Personen.

Der Grund für diesen Schritt: Die Polizei ging davon aus, dass es im Vereinsheim auch zu einer Verabredung einer Straftat kommen würde. „Kurz vor der Veranstaltung waren bereits in Neumünsters Nachbargemeinde Mühbrook Personen aufgefallen, die sich öffentlich volksverhetzend geäußert haben und Tickets für das Konzert hatten“, sagt Polizeisprecher Michael Heinrich.

Mutmaßlicher Konzertveranstalter Thorsten Heise mehrfach vorbestraft

„Wir waren überrascht von dem geplanten Rechtsrock-Konzert. Es war uns hier nicht angezeigt“, sagt Timo Frauenstein vom Fachdienst Ordnungsangelegenheiten der Stadt Neumünster. Maßnahmen im Zusammenhang mit der rechten Szene habe sein Fachdienst in der Vergangenheit weder in der Heinrich-Förster-Kolonie noch in der Kolonie Bahn-Landwirtschaft, wo der NPD-Landesvorsitzende und Neumünsteraner Ratsherr Mark Proch eine Parzelle hat, einleiten müssen. Proch war offenbar ebenso Gast des Konzertes wie Jan-Steffen Holthusen aus der Hamburger NPD-Szene.

Eine besondere Rolle spielte bei der Organisation des Konzerts mutmaßlich Thorsten Heise aus Fretterode (Thüringen), der selbst auch auf der Veranstaltung anwesend war. Heise ist unter anderem wegen Vertriebes volksverhetzender CDs vorbestraft, im Bundesvorstand der NPD aktiv und gilt als Funktionär der Neonazi-Gruppierung „Arische Bruderschaft“. Ein Banner von deren Untergruppe „Brigade 12“, die in Vorpommern aktiv ist, prangte beim Konzert an der Wand des Vereinsheims.

Rechtsrock-Konzert in Neumünster wurde in sozialen Medien angepriesen

Heise ist seit Längerem in der rechtsextremen Musikszene aktiv und hat Neonazi-Konzerte organisiert. Auf seiner Facebook-Seite warb er am 14. Dezember sowie am 11. Februar für die Veranstaltung am Sonnabend unter dem Titel „Der Norden rockt“ in der „Region Norddeutschland“.

Die Karten wurden offenbar über die Seite „Deutsches Warenhaus“ vertrieben – dessen Geschäftsführer Heise ist. Angepriesen wurde das Konzert auch in der Telegram-Gruppe „Deutsches Warenhaus Schild und Schwert“. Unter dem Titel „Schild und Schwert“ stellte Heise bereits im April und November 2018 im ostsächsischen Ostritz sowie im Juni 2019 Festivals für die Szene auf die Beine.

Neumünster immer wieder Anlaufstelle für rechte Szene

Doch warum Neumünster und ausgerechnet die Kleingartenkolonie Heinrich Förster als Veranstaltungsort? Eine konkrete Antwort gibt es darauf noch nicht. Allerdings ist die Schwalestadt seit der Ära des ehemaligen „Clubs 88“ immer wieder Anlaufpunkt für die rechte Szene.

Nach Schließung des „Clubs 88“ hat sich mit der Gaststätte „Titanic“ ein alternativer Szenetreff entwickelt. Der Treff musste Ende 2021 aus den Räumen an der Wippendorfstraße ausziehen, fand dann ein neues Domizil an der Ehndorfer Straße in Faldera – etwa 700 Meter entfernt von der Kleingartenkolonie. Die Gaststätte schloss im Herbst vergangenen Jahres.

War bis vor Kurzem der Treff der rechten Szene: die Titanic an der Ehndorfer Straße. Die Kneipe hat mittlerweile dauerhaft geschlossen. © Quelle: Gunda Meyer

„Wir waren völlig überrascht von diesem Konzert, das im Dunkeln vorbereitet worden war. Wir waren froh, dass die Titanic zugemacht hat“, sagt Stadtteilvorsteher Werner Didwischus. Erzürnt sind auch die Pächter der Kleingartenkolonie, die das Vereinsheim nun erst einmal nicht mehr nutzen können. Das Gebäude gehört dem Kreisverein der Kleingärtner. Ein Mitglied der Heinrich-Förster-Kolonie hat sich um die Vermietungen gekümmert. Mit den Einnahmen wurden immer die Instandhaltungsarbeiten des Gebäudes finanziert.

Ein Kleingärtner der Kolonie soll aus der rechten Szene stammen

„Man kann in die Köpfe der Menschen nicht reinschauen. Uns war es als Verlobungsfeier angemeldet worden und mein Kollege hat das in gutem Glauben angenommen“, erklärt der Kreisvorsitzende Uwe Niels. Laut einer Kleingärtnerin soll ein direkter Nachbar des Vereinsheims der rechten Szene zuzuordnen sein und habe sich an der Veranstaltung beteiligt.

Aktuell werde eine Aufstellung gemacht, was an dem Abend alles zu Bruch gegangen ist. „Den Schaden können wir noch nicht beziffern“, so Niels. Jetzt müsse geklärt werden, ob künftig überhaupt noch Vermietungen möglich sind, um Szenen wie die am Sonnabendabend zu verhindern. Auch die Frage möglicher Schadensersatzansprüche sei bisher nicht geklärt.