﻿Kritik an Reform der Bürgerbegehren in Schleswig-Holstein reißt nicht ab

Die geplante Einschränkung der direkten Demokratie in Schleswig-Holstein sorgt weiter für heftigen Gegenwind. Nun kündigt ein Bündnis aus 20 Verbänden und Parteien eine Volksinitiative an, sollte die schwarz-grüne Landesregierung die geplante Reform der Bürgerbegehren nicht überarbeiten.

Kiel. Keine höheren Hürden für Bürgerbegehren in Schleswig-Holstein – dafür setzt sich ein breites Bündnis aus 20 Verbänden und Parteien ein und kritisiert die Kieler Landesregierung erneut scharf für deren Pläne. Die schwarz-grüne Koalition will die Instrumente der direkten Demokratie einschränken und hatte nach heftigem Gegenwind bereits zentrale Elemente des Vorhabens gestrichen. Doch das reicht offenbar nicht aus.

In einer Stellungnahme ist nun von desaströsen Folgen die Rede: „Bürgerbegehren würden in den Kommunen zukünftig weitgehend verhindert“, heißt es in dem Schreiben, für das etwa der Verein „Mehr Demokratie“ und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Schleswig-Holstein verantwortlich sind. Auch die SPD, der SSW und die Naturfreunde Schleswig-Holstein sind in der Absenderliste aufgeführt.

„Kaum zu bewältigende Erschwernis“ für Bürgerbegehren in SH

Der Kreistag von Nordfriesland habe sich mit den Stimmen von SPD, Grünen, SSW, FDP und der Wählergemeinschaft Zukunft als erste Kommunalvertretung ebenfalls gegen das Gesetz ausgesprochen, teilt das Bündnis mit. Es fordert die Regierungsfraktionen auf, ihren Gesetzentwurf zurückzuziehen oder weitgehend neu zu formulieren, sonst drohe eine Volksinitiative.

Die Verbände und Parteien stören sich daran, dass Bürgerbegehren gegen Beschlüsse von Gemeinde- oder Stadträten sowie Kreistagen untersagt werden sollen, sofern sie mit Zweidrittelmehrheit gefasst wurden. „Dies ist jedoch gerade in den kleineren Gemeinden die Regel und würde zukünftig die allermeisten Begehren formal verhindern“, heißt es. Darüber hinaus kritisiert das Bündnis, dass die zu sammelnden Unterschriften gegen Gemeinderatsbeschlüsse innerhalb von drei anstatt bisher sechs Monaten zusammengetragen werden sollen.

„Dies führt zusammen mit dem zukünftig höheren Unterschriftenanteil und der verpflichtenden kommunalen Kostenprüfung vorab zu einer kaum zu bewältigenden Erschwernis. Außerdem soll eine Sperrfrist von drei Jahren eingeführt werden, in der kein erneutes Bürgerbegehren durchgeführt werden darf. Dies steht im absoluten Missverhältnis dazu, dass die Gemeinde- oder Stadtvertretung ein Bürgerbegehren nach nur zwei Jahren mit einfacher Mehrheit kippen darf“, so die Kritik.

Verein „Mehr Demokratie“ kritisiert Pläne der Kieler Landesregierung

„Notwendig ist eine kommunale Beteiligungskultur, bei der Einwände aus der Bevölkerung nicht als störend empfunden, sondern als Teil der Lösung begrüßt werden“, so Claudia Bielfeldt, BUND-Landesvorsitzende. „Bürgerbegehren bieten die Möglichkeit für eine frühzeitige, ergebnisoffene und transparente Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe.“

Schwarz-Grün plante sogar eine Generalklausel Erst im Oktober hatte die Koalition aus CDU und Grünen die geplante Reform entschärft. Ursprünglich sollten viel höhere Hürden für Bürgerbegehren gelten. So wollte die Regierung sich etwa per Generalklausel das Recht einräumen, frei zu entscheiden, ob die Mitbestimmung zu bestimmten Themen zulässig ist oder nicht.

Claudine Nierth vom Verein „Mehr Demokratie“ betont, dass Bürgerbegehren die Lösung für Interessenkonflikte seien – und nicht das Problem.

Ihr zufolge werden pro Jahr durchschnittlich 22 Begehren in Schleswig-Holstein eingereicht. In mehr als der Hälfte der Fälle komme es durch vorzeitige Konsensfindung gar nicht erst zur Abstimmung. „Das heißt, es kommt regelmäßig zu einem Dialog.“ So bessere sich die Zufriedenheit der Bürger mit der Gemeindepolitik.