Schleswig-Holstein macht Ernst bei Reduktion von Treibhausgasen

Kiel. Die Landesregierung will beim Klimaschutz Ernst machen und den Ausstoß von Treibhausgasen in Schleswig-Holstein bis 2030 um fast 40 Prozent reduzieren. Fernziel ist ein klimaneutrales Land 2040.

„Schwarz-Grün schlägt ein neues Kapitel in der Klimapolitik auf“, sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) mit Blick auf das geplante Klimaschutzprogramm 2030. Im Rahmen dieses Programms sollen alle Ministerien in ihrem Sektor Treibhausgase (THG) vermindern und so den landesweiten THG-Ausstoß von derzeit 23,2 Millionen Tonnen in sieben Jahren auf 14,4 Millionen Tonnen senken. Goldschmidt will dieses Zwischenziel mit Förderprogrammen (auch von Bund und EU) erreichen, schloss mit Blick auf die leere Landeskasse aber auch den Einsatz von Ordnungsrecht (Verbote) nicht aus. „Das kostet ja nichts.“

Mehr Züge und Fahrräder

Jedes Ministerium soll in seinem Sektor eine bestimmte Menge Treibhausgase einsparen. Dazu legten die Ressorts jetzt erste Maßnahmenpläne vor. So will Goldschmidt im Energiebereich Kohle- und Gaskraftwerke ersetzen und große Industrieunternehmen von der Umstellung auf Öko-Energie überzeugen. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen setzt auf mehr Elektromobilität und eine Stärkung des Zug- und des Radverkehrs. Für andere hilfreiche Maßnahmen, etwa ein Tempolimit auf Autobahnen, ist der Bund zuständig.

Tierhaltung klimafreundlicher machen

Besonders groß ist die Herausforderung für Agrarminister Werner Schwarz (CDU), weil die Landwirtschaft für mehr als 20 Prozent der THG-Emissionen in Schleswig-Holstein verantwortlich ist. Schwarz kündigte an, Pflanzenbau und Tierhaltung klimafreundlicher zu machen und sich stärker um die Moore, die THG speichern, zu kümmern.

Fertig ist bereits der Fahrplan zum Klimaschutzprogramm 2030. In diesem Winter soll der erste Entwurf des Programms stehen, im Herbst 2024 dann nach einem öffentlichen Anhörungsverfahren das gesamte Klimaschutzprogramm. Goldschmidt setzt in dem Verfahren auf eine besondere Beteiligung der Bevölkerung. Ab 2024 ist ein „Bürgerrat Klima“ geplant, „in dem ausgeloste Bürgerinnen und Bürger die klimapolitische Agenda des Landes diskutieren und eigene Vorschläge einbringen sollen“.

KN