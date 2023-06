﻿Regina Fölster-Holst: Kieler Hautärztin mit Herz tritt ab

Kiel. Sie beugt sich vor, stemmt die Arme auf und lässt die wachsamen blauen Augen sprühen. „Das wichtigste Instrument zur Diagnosestellung sind meine Augen“, sagt Prof. Regina Fölster-Holst in einem Behandlungszimmer der Hautklinik am Kieler UKSH. Und dann kann es passieren, dass die renommierte Dermatologin ihren Besucher direkt auf eine auffällige Gesichtsfarbe hinweist. Sie könne einfach nicht anders, gibt sie lachend zu. „Ich sitze in der Oper, und vor mir sitzt jemand mit einem Melanom.“ Hautkrebs. In der Pause spricht sie den Gast an. Der meldet sich irgendwann bei ihr – Diagnose bestätigt.

Hautärztin aus Kiel entdeckte Melanom bei Operngast

Diese Frau, das wird schnell klar, hat sich mit Haut und Haaren der Medizin verschrieben. Doch nach gut 40 Jahren im Dienst kleiner und großer Patienten beendet die 69-Jährige ihre Laufbahn an der Uniklinik in Kiel. Am Freitag verabschiedet sie sich von privaten und beruflichen Weggefährten. Bei einem hochkarätigen Abschiedssymposium am Sonnabend beleuchten Haut-Experten neue Ansätze in der Behandlung von Kindern – einer der beruflichen Schwerpunkte von Fölster-Holst.

Die Neurodermitis ist ihr Spezialgebiet. Eine junge Patientin begleitet die Dermatologin bereits seit 15 Jahren. Sie habe bei dem Mädchen, als es ganz klein war, eine gefährliche Infektion erkannt und es sofort auf die Intensivstation bringen lassen. Seitdem komme die Familie regelmäßig zu ihr.

Ein Vertrauensbeweis für die Ärztin, die einen ganzheitlichen Umgang mit Patienten pflegt – „auf Augenhöhe“, wie sie betont. Regina Fölster-Holst lehnt sich zurück, strahlt, und da kommen die Augen auch beruflich wieder ins Spiel: „Ich rate immer – guckt euch viele Patienten an. Das, was ich wirklich gelernt habe, kam durch sie.“

Regina Fölster-Holst: Spezialistin auch bei Parasitenbefall der Haut

Die gebürtige Itzehoerin hat nach einer Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Assistentin ein Medizinstudium in Kiel absolviert, fing 1985 als Assistenzärztin am UKSH an. Einen Namen machte sie sich auch auf dem Gebiet der Parasitosen: Wenn Patienten unerwünschte Untermieter in der Haut hatten, Maden oder die Tropische Rattenmilbe, dann landeten sie oft bei Fölster-Holst. Auf dem Weg zur Professorin blieb sie jedoch dem Schwerpunkt treu: Das „Atopische Ekzem“ wurde zum Thema ihrer Habilitation.

Chronisch-entzündliche Hautkrankheiten können Patienten mit Juckreiz quälen. Die Behandlung habe sich verändert, so die Ärztin. „Früher wurde mehr Cortison gegeben.“ Moderne Medikamente können demnach gezielter eingesetzt werden. Basis dafür: das Verständnis der Entstehung von Krankheiten. Auch ein Fokus des Symposiums.

Herzensangelegenheit für die Schwester von Uta Fölster, ehemalige Präsidentin des Oberlandesgerichts, ist auch das pädagogische Engagement. Das Musical „Aufgekratzt“, 2022 uraufgeführt, hat sie mitentwickelt. Mit der Muthesius Kunsthochschule und einem Komponisten-Paar kreierte sie einen „Lern-Parcours“ für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, der auf der Kieler Woche zum Einsatz kommt (Freitag, 23. Juni, Seeburg, 10 und 15 Uhr sowie Sonnabend, 24. Juni, 15 Uhr). Spielerisch will sie das vermitteln, was in Sprechstunden oft zu kurz kommt: kindgerechtes Wissen über Haut und Allergien.

Wie geht es weiter? Die Ärztin will weiterhin in Problemfällen helfen. Nach Vorträgen auf der ganzen Welt erhalte sie noch oft E-Mails mit Fotos und der Bitte um Rat. Nein, diese Frau hat noch lange nicht abgeschlossen mit ihrer Aufgabe. Und sie sorgt dafür, dass die Expertise nicht verloren geht. Noten und Texte des Musicals etwa sind kostenfrei im Internet unter www.haeutejournal.de zugänglich.

UKSH in Kiel: Langjährige Patientin will nun auch Dermatologin werden

Regina Fölster-Holst kennt sogar schon jemanden, der später einmal vielleicht in ihre großen Fußstapfen treten könnte. Ihre 15-jährige Patientin, sagt sie, habe so viel in der Behandlung gelernt, dass sie nun selbst einen klaren Berufswunsch habe: „Sie will Dermatologin werden.“

