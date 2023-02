Durch Corona erlebten viele Bioläden in Schleswig-Holstein einen Boom bei der Nachfrage. Doch die Energiekrise sorgt bei den Bioversorgern jetzt für schrumpfende Absatzzahlen. Wie geht es für sie weiter?

Kiel/Sehestedt. Der Januar war wohl der folgenschwerste Monat in der zwölfjährigen Geschichte des „Bio Höfeladen Wittschap“ in Kiel. Es war der Monat, als Inhaberin Sylvia Manske (44) merkte, dass alles auf den Prüfstand muss: das Sortiment, ja sogar die Zukunft des Ladens. Der Umsatz war im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent eingebrochen. Der Boom, der die Biobranche und auch viele kleine Hofläden in Zeiten von Corona erfasste, er hat durch die Energiekrise ein jähes Ende gefunden.