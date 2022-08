Owschlag/Rendsburg. Eine von sogenannten Reichsbürgern errichtete Siedlung in Owschlag beschäftigt Kreis Rendsburg-Eckernförde und Polizei. Seit knapp einem Jahr hat sich die Gruppe auf einem Feld am Ortsrand der Gemeinde zwischen Schleswig und Rendsburg mit Containern, Zelten und Wohnwagen niedergelassen. Nun steht die Räumung des Areals bevor – aus baurechtlichen Gründen.

Wie groß die Gruppe in Owschlag ist, lässt sich nicht genau beziffern. „Da sich das bauordnungsrechtliche Verfahren gegen die baulichen Anlagen und nicht gegen Personen richtet, kann die Untere Bauaufsichtsbehörde nicht einschätzen, wie viele Menschen sich dort etwa regelmäßig aufhalten“, sagt Sebastian Hetzel, Fachbereichsleiter für Regionalentwicklung, Bauen und Schule beim Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Hinter dem Siedlungsprojekt soll ein gebürtiger Rendsburger stehen, der sich bereits im November 2020 in einem Video auf der Plattform Youtube entsprechend inszenierte. In einem Monolog vor der Rendsburger Hochbrücke fordert der Mann „meine ererbte Staatsbürgerschaft des Königreichs Preußen ein“. Ganz Preußen solle mit der Hilfe Russlands wieder hergestellt werden, heißt es weiter. Die sogenannte „Proklamation“ hatte bis zum heutigen Tag überschaubare 326 Aufrufe.

Verfassungsschutz: Bekannter Personenkreis der „Reichsbürger“ in SH ist gewachsen

Die sogenannten Reichsbürger lehnen die Bundesrepublik und ihr Rechtssystem sowie Entscheidungen von Verwaltungen ab, berufen sich teilweise auf das historische Deutsche Reich. Sie erklären Grundstücke zu separatem Staatsgebiet, erstellen eigene Pässe und Währungen. Auch in Owschlag ist an der Zufahrt zur Siedlung ein Schild angebracht, auf dem unter anderem steht: „Du befindest dich auf dem Boden des preussischen Staatsgebietes“.

Laut Verfassungsschutz ist die Szene der "Reichsbürger" in Schleswig-Holstein gewachsen. Im kürzlich vorgestellten Verfassungsschutzbericht ist von rund 480 Personen die Rede. 2020 waren es noch 380. Allerdings sei die Mehrheit der Szene in Schleswig-Holstein weder vernetzt noch organisiert. Dass dem Verfassungsschutz mehr Menschen bekannt sind, die zum Kreis der Reichsbürger gezählt werden, liegt vor allem an den öffentlichen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Da die Szene staatliche Maßnahmen grundsätzlich ablehne, habe sie sich auch an den Corona-Protesten beteiligt und "ihre Ideologie offensiv in die Öffentlichkeit" getragen, heißt es in dem Bericht.

„Reichsbürger“ in Owschlag: Kreis, Firma und Polizei suchen Termin für Räumung der Siedlung

Dass die Siedlung in Owschlag kurz vor der Räumung steht, hat jedoch keine ideologischen, sondern baurechtliche Gründe. Bereits am 23. September 2021 hatte das zuständige Amt Hüttener Berge die Siedlung beim Kreis Rendsburg-Eckernförde angezeigt. Am 30. September 2021 fand nach Angaben des Kreises eine Besichtigung vor Ort statt. Das Ergebnis: „Es wurden mehrere nicht genehmigungsfähige bauliche Anlagen im Außenbereich festgestellt“, sagt Fachbereichsleiter Hetzel.

Ein bauordnungsrechtliches Verfahren sei eingeleitet worden. Die Siedlung blieb aber bislang bestehen, da von den Bauten keine unmittelbare Gefahr ausging, so Hetzel. Eine gesetzlich vorgeschriebene Räumungsfrist hat die „Reichsbürger“-Gruppe mittlerweile verstreichen lassen. Sie war am 17. Juni diesen Jahres abgelaufen. Laut Hetzel ist ein Unternehmen mit dem Abbau der Siedlung beauftragt worden. „Derzeit läuft eine Terminfindung zwischen der Unteren Bauaufsichtsbehörde, dem beauftragten Unternehmen sowie der Polizei“, so der Fachbereichsleiter.

Gruppe von „Reichsbürgern“: Keine Anhaltspunkte für Waffenbesitz in Owschlager Siedlung

Beim Kontakt mit „Reichsbürgern“ wollen die Behörden offenbar auf Nummer sicher gehen. Nach Angaben des Verfassungsschutzes besitzen von den rund 480 Personen der Szene 17 eine waffenrechtliche Erlaubnis. Auf diesen waren insgesamt 58 Waffen eingetragen. Dies belege eine „ausgeprägte Affinität dieser Personen zu Waffen“, heißt es im Verfassungsschutzbericht. Hinweise, dass sich die Szene in Schleswig-Holstein organisiere und Waffen beschaffe, gebe es aber nicht.

In der Owschlager Siedlung gibt es laut Kreis-Waffenbehörde keine Anhaltspunkte für Waffenbesitz, entsprechende Überprüfungen habe es daher nicht gegeben. Nach Angaben von Fachbereichsleiter Hetzel sind dem Kreis auch keine weiteren „Reichsbürger“-Siedlungen im Kreisgebiet bekannt. Und der Fall Owschlag sollte bald Geschichte sein.