Reifenstecher in Norderstedt ermittelt: 20-Jähriger gesteht

Norderstedt. In der Nacht zu Sonntag sind Reifen an rund 50 Fahrzeugen in Norderstedt beschädigt worden. Dadurch entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Am Mittwoch teilte die Polizei mit, dass sie einen Tatverdächtigen ermittelt hat. Der 20-Jährige aus Glashütte hat die Taten den Ermittlern gegenüber inzwischen gestanden.

Der junge Mann machte demnach keine Angaben dazu, warum er die Reifen der Autos beschädigte. Er wird sich in einem Strafverfahren in knapp 50 Fällen wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet die Geschädigten, aktuell nicht selbst Rückfragen an die Polizei zu stellen. Die Ermittler werden sie kontaktieren.

KN