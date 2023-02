﻿Reisefieber: Schleswig-Holsteins Landespolitiker drängt es in die Ferne

Japan und die USA, Frankreich, Norwegen und Italien: Nicht nur Ministerpräsident Daniel Günther, auch andere Spitzenpolitiker Schleswig-Holsteins schmieden für 2023 Reisepläne. Wer in Übersee Politik machen darf und wer zu Hause bleibt, lesen Sie hier.

Kiel. Einmal um die ganze Welt: Im Kieler Regierungsviertel werden in diesen Wochen Reisepläne geschmiedet. Nach den Corona-Jahren steuert mancher Spitzenpolitiker in diesem Jahr wieder deutlich weiter entfernte Ziele an. Wohin es gehen soll? Ein Überblick.