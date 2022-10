﻿Negenharrie: Wolf in Nähe von Rinderzucht gesichtet – wer zahlt bei Riss die Rechnung?

Die Wagyu-Rinder von Fynn Maquardt aus Negenharrie (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind Tausende Euro Wert. Nun wurde in der Nähe ein Wolf gesichtet. Wer zahlt im schlimmsten Fall die Rechnung, wenn der Wolf ein Rind reißt?

Negenharrie/Kiel. Seit Wochen streunt ein mutmaßlicher Wolf in der Nähe von Fynn Marquardts Hof herum. Hier, in Negenharrie (Kreis Rendsburg-Eckernförde), hält Marquardt wertvolle Wagyu-Rinder auf seinem Hof. Der Wolf wurde am Mittwochabend deutlich von einer Wildkamera aufgenommen, ein paar Kilometer entfernt im Dosenmoor. „Natürlich ist das kein gutes Gefühl, wenn sich hier ein Wolf aufhält“, sagt Marquardt.

Die Wolfssichtung aus Negenharrie muss noch geprüft werden, die Bildaufnahme wird von Experten der Technischen Uni in Dresden begutachtet. Fynn Marquardt bleibt relativ gelassen. „Es ist ein Tier, das in der Nähe noch nichts gerissen hat“, sagt er. „Und der Wolf muss ja auch von irgendwas leben. Wenn er sich ein Stück Damwild holt, dann bon appétit.“ Aber was, wenn der Wolf doch eines seiner Rinder reißt? „Bei einem kleinen Tier sind das Kosten von 4000 bis 5000 Euro“, sagt Marquardt. Wer bezahlt das?