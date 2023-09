﻿Reparatur der Holtenauer Hochbrücken: Verkehr ab Montag wieder dreispurig und ohne Gewichtslimit

Kiel. Das große Rücken und Schieben der Leitbaken geht weiter: Bis Montag, zum Beginn des Berufsverkehrs, soll die Verkehrsführung an beiden Rampen der Holtenauer Hochbrücken komplett umgestellt werden. Der Verkehr soll für den zweiten Abschnitt der Reparatur jetzt komplett über die Olympiabrücke geführt werden.

„Damit können die Schwertransporte endlich wieder auf dem direkten Weg in Kiel über den Kanal“, sagt Torsten Conradt, Direktor des Landestriebs für Straßenbau. Die letzten Vorbereitungen für die neue Verkehrsführung sind die Fahrbahnmarkierungen, sie brauchen gutes Wetter. „Davon ist es abhängig, wann wir die Spuren freigeben können“, so LBV-Erhaltungschef Christoph Köster.

Beim Treffen vor Ort am Freitag war auch Landtagspräsidentin Kristina Herbst dabei. Im Rahmen eines eintägigen Praktikums reinigte die CDU-Politikerin Einsätze der Regenwasserabflüsse an den Brücken von Ablagerungen. Herbst: „Ich wollte auch einfach mal sehen, was es heißt, hier beim LBV zu arbeiten.“

Reparatur der Holtenauer Hochbrücken: Andere Arbeitsreihenfolge bei der Prinz-Heinrich-Brücke

Bei ihrem Besuch bekam Herbst auch Einblick in die beschädigte Prinz-Heinrich-Brücke. Der Schaden an dieser benachbarten Brücke ist deutlich größer als an der Olympiabrücke. In der Prinz-Heinrich-Brücke hatte der Hafenmobilkran bei dem Zusammenprall am 30. November 2023 sogar Löcher hinterlassen.

Die Arbeiten beginnen diesmal außen am Hohlkörper, dem zentralen Element der Brücke. „Dort werden zunächst Bleche angeschweißt“, berichtet Köster. Erst danach könnten die beschädigten Stahlbleche im Hohlkasten ausgetauscht werden. Das war bei der gut 23 Jahre älteren Olympiabrücke bereits vorher möglich.

Nach dem Anbringen der Bleche an der Außenhaut können die Arbeiten im Inneren beginnen. Als letzten Schritt soll wieder außen ein Korrosionsschutz auf den Stahlkörper aufgebracht werden.

Die LBV-Spitzen sind zuversichtlich, dass der Zeitplan bis zur Fertigstellung bis Ende November 2023 eingehalten werden kann. Dabei profitieren die Firmen auch von Erfahrungen mit der Olympiabrücke. „Zum Beispiel ist das Gerüst jetzt etwas kleiner als bei der Olympiabrücke“, so Köster. „Es hat sich bei den Arbeiten herausgestellt, dass das Gerüst etwas zu groß dimensioniert war.“

Holtenauer Hochbrücken: Auch Ampel für Busse in Planung

Bei der Verkehrsführung gibt es noch eine Herausforderung. „Der Busverkehr wird vorerst noch ein paar Tage über die Prinz-Heinrich-Brücke geführt“, so Köster. Das Einfädeln der Linienbusse aus Holtenau auf die Olympiabrücke funktioniere nicht ohne Komplikationen.

Sollte es dort zu Problemen kommen, sei auch das Aufstellen einer Ampel möglich. Dann würde der Verkehr auf der Bundesstraße 503 in Richtung Süden mit einer Ampel kurz gestoppt, damit die Busse sich gefahrlos einfädeln können.

Auf der Brücke gilt weiter ein Geschwindigkeitslimit von Tempo 50. Kein Limit mehr gibt es beim Gewicht: Mit der Freigabe der drei Spuren auf der Olympiabrücke können spätestens ab Montag auch wieder alle Schwerlastverkehre auf der B 503 den Kanal überqueren.

Zuerst wurde vor einigen Tagen bereits die Fahrtrichtung Norden für Lastwagen freigegeben. In Richtung Stadt galt aber wegen der Nutzung der beschädigten Prinz-Heinrich-Brücke weiter das 12-Tonnen-Limit.

Die Brücken waren am 30. November 2022 durch einen Hafenmobilkran gerammt worden, der sich auf dem Deck des Frachters „Meri“ befunden hatte. Wer für die Havarie verantwortlich ist und somit auch die Kosten der Reparatur übernehmen muss, ist jedoch weiter unklar. Die Wasserschutzpolizei Kiel hat im Auftrag der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung die Beweise, Daten und Aussagen zusammengetragen.

Bis November 2023 soll ein Bericht der Behörde vorliegen, der Aufklärung darüber eben soll, warum der Frachter nicht wie angemeldet eine Höhe von 40,2 Metern, sondern tatsächlich 42 Meter hatte.

Die Kosten für die Reparatur der Holtenauer Hochbrücken wird sich nach vorsichtigen Schätzungen am Ende wohl im einstelligen Millionenbereich bewegen. Hinzu kommt der neue Mobilkran, der zum Totalschaden wurde. Auch der Frachter „Meri“ musste nach der Havarie in die Werft, um schwere Schäden am Deck beheben zu lassen. Alles in allem dürfte die Havarie wohl Schäden von knapp unter 20 Millionen Euro verursacht haben.

