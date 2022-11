﻿Restaurant Ahoi in Kiel: Steffen Henssler verrät, ob er zur Eröffnung kommt

Ab Dienstag erwacht das Restaurant des Kieler Yacht-Clubs zu neuem Leben – in Form einer Dependance von Steffen Hensslers 2017 gegründeter Kette Ahoi. Im Interview berichten der Starkoch und sein Bruder Peter von ihrer gastronomischen Vision an der Kiellinie.

Kiel. Am Dienstag, 15. November, eröffnen Starkoch Steffen Henssler und sein Bruder Peter im Kieler Yacht-Club den zehnten Standort ihrer 2017 gegründeten Restaurant-Kette Ahoi. Im Interview verraten die Brüder, was die Gäste erwartet – und wann sie dort den bekannten Fernsehkoch Steffen Henssler persönlich treffen können.

Guten Tag, die Herren Henssler. Am Dienstag eröffnet in Kiel die erste Dependance Ihrer dann insgesamt zehn Ahoi-Restaurants im Norden. Deren Grundidee besteht darin, Steffen Hensslers Küchenstil in einer „simpleren“ Version zu präsentieren. Die Speisekarte wird aber nicht nur durch Steffen, sondern auch durch Peter Henssler maßgeblich geprägt. Wie kam es dazu?

Steffen Henssler: Als wir 2017 das erste Ahoi in Hamburg eröffnet haben, war die Speisekarte sehr fischlastig. Damals stand noch die Grundidee einer Fischbude hinter dem gastronomischen Konzept. Wir haben aber schnell gemerkt, dass wir das Format auch noch breiter aufstellen können. Der Input von meinem Bruder basierte dann darauf, dass er sich gut in die Sicht des Gastes hineinversetzen kann. Denn er geht gerne essen, kommt aber nicht aus dieser Kochecke. Seine Tipps sind vor diesem Hintergrund einerseits oft sehr "unbedarft", aber andererseits auch sehr richtig.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Steffen Henssler: Wir haben in den Ahoi-Restaurants zuerst das Thema Sushi stark gespielt, aber schnell gemerkt, dass das nicht gut zusammenpasst. Für richtig gutes Sushi brauchst du beispielsweise auch richtig gute Sushi-Jungs. Das bringt einen entsprechenden Preis mit sich. Und diesen Preis zahlt der Gast im Ahoi vielleicht nicht so bereitwillig wie in unseren anderen Restaurants. Da hatte mein Bruder die Idee, statt Sushi Bowls mit Rumpsteak auf die Karte zu nehmen. So haben wir viele kleine Veränderungen vorgenommen, die eine große Wirkung hatten.

Starkoch Steffen Henssler: „Der Gast soll spüren, dass es hier etwas Besonderes gibt!“

Betrifft dieser Wechsel auch das Interieur der Ahoi-Restaurants, die ja zunächst eher diskret-gediegen eingerichtet waren und jetzt maritim, bunt und gemütlich daherkommen?

Steffen Henssler: Ja, mittlerweile ist ein richtiges Konzept-Restaurant daraus geworden, wozu auch gehört, dass wir in den Ahoi-Restaurants jetzt auch Frühstück oder Kaffee und Kuchen anbieten. Wir kommen ganz klassisch aus der gehobenen Gastronomie – da ist Kaffee und Kuchen kein Thema. Aber wir merken einfach, dass dieses Restaurant das hergibt, es zu machen. Und bei diesem Wandel des Konzepts war mein Bruder ein großer Treiber.

Nun hat schon mancher große Koch bis hin zu Joël Robuchon versucht, seinen Küchenstil in einem bestimmten gastronomischen Rahmen zu vereinfachen. Wie leicht fiel Ihnen das, Herr Henssler?

Steffen Henssler: Es freut mich natürlich, dass Sie mich mit einem Drei-Sterne-Koch wie Joël Robuchon vergleichen (lacht). Wir hatten ja bereits beim Fine Dining den Anspruch, dass es dem Gast gefallen und Spaß machen muss. Aber das, was wir in den letzten Jahren machen, geht einfach in eine viel breitere Richtung. Und beim Ahoi ist es uns aus meiner Sicht gut gelungen, dem Gast die Schwellenangst zu nehmen und ein anderes Preissegment anzubieten, ihn aber trotzdem in jedem Moment spüren zu lassen, dass es hier etwas Besonderes gibt.

Bekannt wurde Steffen Henssler vor allem als Fischkoch. Im Ahoi werden jetzt aber auch von ihm kreierte Burger und Fritten angeboten. © Quelle: Ahoi

In einer Stadt wie Kiel gibt es viele Restaurants, in denen Fisch eine wichtige Rolle spielt – nicht selten aus regionaler Produktion. Wie wird das im Kieler Ahoi sein?

Steffen Henssler: Unsere Produkte kommen aus aller Welt. Wir sind an dieser Stelle selbst nicht regional geprägt. Es gibt immer diese Märchen, dass der Matjes oder der Seelachs aus der Ost- oder Nordsee kommen. In Wirklichkeit wird die meiste Ware in Dänemark angelandet, kommt aus nordischen Gefilden und findet ihren Weg in die Städte. Wir haben seit Jahren unsere festen Fischhändler. Und auch hinsichtlich der Menge, die wir verarbeiten, können wir nicht einfach hoffen, dass ein regionaler Fischer an einem Tag auch wirklich 50 Kilo fängt, weil es bei uns sonst nichts zu essen gibt.

Wie gelingt es Ihnen, in den Ahoi-Filialen ein einheitliches Kochniveau zu sichern? Der Gast, der das Restaurant in Wismar besucht, soll ja wahrscheinlich ein ähnliches Erlebnis haben wie der in Kiel.

Steffen Henssler: Es soll tatsächlich das gleiche Erlebnis sein. Das ist zunächst einmal Trainingssache: Wenn wir ein neues Restaurant eröffnen, müssen dessen Chefköche schon vorher in einem Ahoi gearbeitet haben. Und es gibt für jedes noch so kleine Gericht ein Rezept. Dazu Handbücher, in denen genau steht, wie was auszusehen hat, wie viel Gramm von welcher Zutat nötig sind, wie der Teller angerichtet wird und wie lange etwas stehen darf. Wir haben da einen hochmodernen Prozess angestoßen, in dem alles einheitlich angelegt ist.

Restaurant Ahoi in Kiel: Am Dienstag ist Eröffnung Steffen Hensslers Ahoi-Restaurant an der Kiellinie wird am Dienstag, 15. November, um 11 Uhr eröffnet. Das „Ahoi Kiel“ verfügt über 318 Sitzplätze. Innen ist der hanseatische Stil klar zu erkennen: Motive wie Möwen, Leuchttürme, Anker und der Wal als Maskottchen sorgen für maritimes Flair. Auf der Karte stehen Klassiker wie der Hamburger Pannfisch, Fish’n`Chips in unterschiedlichen Variationen, Currywurst, Burger und Bowls.

Die Kräfte für seine Umsetzung sind in der Gastronomie derzeit allerorten Mangelware. Wie sehen Sie das Kieler Ahoi für die Eröffnungswoche diesbezüglich gerüstet?

Peter Henssler: Wir haben für den Anfang ein gutes Team zusammenbekommen und profitieren außerdem davon, dass wir in der Nebensaison starten. Das Terrassengeschäft wird erst im Frühjahr eine Rolle spielen – da werden wir noch einmal aufstocken müssen.

Harmoniert das Designkonzept des Ahoi aus Ihrer Sicht eigentlich mit der Innenarchitektur des Kieler Restaurants?

Peter Henssler: Ja, unser Maskottchen beispielsweise, der gemalte Wal, macht sich dort sehr gut an der Decke – und unsere Bar, die wie ein Schiffsrumpf aussieht, ebenfalls. Unser Ideal ist es bei jedem Laden, dass man das Gefühl hat, ein Ahoi zu betreten, die Architektur der Location aber zugleich eine gewisse Abwechselung bietet.

Am Dienstag eröffnet Steffen Hensslers Ahoi an der Kiellinie. © Quelle: Uwe Paesler

Und wann wird man Steffen Henssler im Kieler Ahoi begegnen können? Vielleicht zur Eröffnung?

Steffen Henssler: Wenn ich am Eröffnungstag da bin, das haben wir bei den anderen Läden gemerkt, bedeutet das einfach zu viel Action. Meistens komme ich daher eher einen Monat später.

Das heißt, dass das Kieler Publikum Sie Mitte Dezember an der Kiellinie treffen kann?

Steffen Henssler: Ja, da sitze ich dann als Weihnachtsmann verkleidet und verschenke meine Bücher (lacht).

Das nächste Ahoi ist auch schon in Sicht. Gibt es für das Restaurant in Marina Wendtorf bereits einen Eröffnungstermin?

Peter Henssler: Ja, aktuell ist Ostern 2023 angedacht.