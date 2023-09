﻿Überraschung in Kiel: Gourmetführer Gusto hat Restaurants in Schleswig-Holstein ausgezeichnet

Kiel. Seit 2010 macht der Gusto, ursprünglich als regionaler Restaurantführer in Bayern gegründet, bundesweit von sich reden. Glaubt man dem Ranking des Magazins Sternklasse, hat der Gusto in Deutschland seinen Konkurrenten Gault Millau überholt und ist nun die Nummer zwei nach dem Guide Michelin. Jetzt ist die neue Printausgabe erschienen.

Diese bündelt einmal im Jahr die Bewertungen, die der Gusto im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern zum Teil schon vorher online veröffentlicht hat. Die Auszeichnungen reichen von fünf bis zehn Pfannen, die zusätzlich mit einem Bonuspfeil versehen werden können.

Insgesamt teilt der neue Gusto die aktuellen Einschätzungen des Guide Michelin und des Gault Millau in Bezug auf die Top-Restaurants in Schleswig-Holstein: „Perfektion in allen Bereichen“ bescheinigt er Dirk Luthers Meierei in Glücksburg und dem Courtier in Weissenhaus mit der Höchstwertung von zehn Pfannen. Es folgt der Söl’ring Hof auf Sylt, dem der Gusto neun Pfannen mit Bonuspfeil verleiht.

Gourmetführer Gusto: Das Kos für die Tester Kiels bestes Restaurant

In der Acht-Pfannen-Liga verzeichnet der Führer einen besonders interessanten Neuzugang: Volker Fuhrwerks Gourmetrestaurant 1797 in Panker, dessen „maximal nachhaltige und saisonale Heimatküche“ die Tester begeistert. Ebenfalls neu mit einer achten Pfanne ausgezeichnet wurde das Kai 3 auf Sylt. Weitere Mitglieder im Acht-Pfannen-Club: das Bodendorf’s auf Sylt und die Orangerie in Timmendorfer Strand (beide mit Bonuspfeil) sowie das Grace in Flensburg.

Den Bonuspfeil zur siebten Pfanne hat sich nach Ansicht des Gusto in diesem Jahr das Schnüsch in Büsum verdient. Erstmals mit sieben Pfannen wurde das Kieler Fine-Dining-Restaurant Kos ausgezeichnet, dessen Küche in der Landeshauptstadt „mittlerweile die Pole-Position“ einnehme. Und die Gusto-Tester gehen noch einen Schritt weiter, wenn sie schreiben: „In welche Richtung es hier mittelfristig bewertungsmäßig noch gehen könnte, deutete schon mal eindrucksvoll der exzellente Hauptgang an.“ Denn das „Zweierlei vom Rind mit Topinambur und Karotte“, das ihnen Küchenchef Julian Richert im Kos servierte, hatte aus ihrer Sicht „fast schon 8-Pfannen-Niveau“.

Mathias Apelts Restaurant Flygge wird vom Gusto ignoriert

Dass das im April 2023 wiedereröffnete Ahlmanns im Kieler Kaufmann im Gusto nicht mit dem Kos um den Platz als bestes Gourmetrestaurant der Stadt konkurriert, hat einen einfachen Grund: den frühen Redaktionsschluss des Führers. Schwer nachvollziehbar ist hingegen, dass das Restaurant Flygge des ersten Ahlmanns-Küchenchefs und ehemaligen Sternekochs Mathias Apelt im aktuellen Gusto überhaupt nicht auftaucht.

Als einzige weitere Restaurants in Kiel und im Kieler Umland nennt der Gusto das Fischers Fritz im Hotel Birke und den Bärenkrug in Molfsee. Das Fischers Fritz ist für den Führer „deutlich mehr als ein bloßes Hotelrestaurant“, der Bärenkrug stehe für die „feinere Version der Landhausküche“. Beide Häuser erhalten fünf Pfannen für „überdurchschnittliche, frische Produkte“ und eine „handwerklich sorgfältige Zubereitung“.

Ein Ausflug nach Malente lohnt sich aus Gusto-Sicht für einen Besuch des Restaurants Rodesand, das erstmals in den Guide aufgenommen und mit sieben Pfannen ausgezeichnet wurde. Weniger begeistert waren die Kritiker vom Besuch im Bootshaus Weissenhaus, das auf fünf Pfannen abgewertet wurde.

Bei den ergänzenden Gusto-Spitzenauszeichnungen zur Veröffentlichung der Printausgabe taucht Schleswig-Holstein nur am Rande auf, beide Male in Form des Söl’ring Hofs auf Sylt. Er wird sowohl in der Kategorie „Der besondere Ort“ als auch in der Kategorie „Serviceteam“ hervorgehoben.

KN