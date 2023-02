Was ist bei Erster Hilfe wichtig, Herr Meyer?

Kiel. Rettungskräfte können ihre Fähigkeiten auch in Ausnahmesituationen abrufen. Doch in Fällen wie der Messerattacke in einem Regionalzug in Brokstedt können auch erfahrene Helfer an ihre Grenzen kommen. Besonders, wenn Kinder betroffen sind, ist das auch für Thorsten Meyer (42), Rettungsexperte beim Arbeiter Samariter Bund (ASB) im Kreis Plön, eine Herausforderung. Der Vorsitzende engagiert sich für den ASB seit 20 Jahren, führt hauptberuflich ein Hotel in Kalifornien (Schönberg) und übernimmt „zum Ausgleich“ nachts Dienste im Rettungswagen, wie er sagt.

Wie er mit dieser Aufgabe umgeht, welche Strategien ihm dabei helfen, eine professionelle Distanz zu wahren und welcher Fall ihm bis heute in Erinnerung ist, das berichtet Meyer in einer neuen Folge von „Wohldosiert – der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten“.

Worauf müssen Menschen nun achten, die in einem Notfall Erste Hilfe leisten müssen? Wie funktioniert die App „Saving Life“, bei der registrierte Mitglieder noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aktiv werden können? Auch darauf geht Meyer ein, der selbst schon dreimal über die App spontan Erste Hilfe geleistet hat.

