﻿Rettungsdienst in Schleswig-Holstein kommt oft später als vorgeschrieben

Kiel. Die Rettungsdienste in Schleswig-Holstein brauchen oft länger als gesetzlich vorgeschrieben, um am Einsatzort anzukommen. Das zeigen Zahlen der Kreise und kreisfreien Städte zur sogenannten Hilfsfrist. Diese besagt, dass der erste Rettungswagen spätestens zwölf Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle einen über eine öffentliche Straße zugänglichen Standort erreicht, der dem Einsatzort am nächsten liegt.

Die Kreise sollen die Hilfsfrist in mindestens 90 Prozent der Notfälle einhalten. Doch das schaffen lediglich die vier kreisfreien Städte – alle elf Kreise reißen die geforderte Quote. Schlusslicht ist der Kreis Rendsburg-Eckernförde, wo zwischen Oktober 2020 und September 2021 der Rettungswagen nur in 72,78 Prozent der Fälle rechtzeitig ankam.

„Die Nachfrage nach rettungsdienstlichen Leistungen ist derzeit so hoch wie nie zuvor“, sagt Christian Mandel, Pressesprecher der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH), die von den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Segeberg, Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg beauftragt ist.

Rettungsdienst in Schleswig-Holstein: Deutlich mehr Einsätze

Allein im vergangenen Jahr habe es in den fünf Kreisen knapp zehn Prozent mehr Einsätze gegeben als zuvor. Selbst bei optimaler Standortplanung nehme der Erfüllungsgrad der Hilfsfrist bei zunehmender Einsatzhäufigkeit ab. Die Stadt Kiel berichtet von einer Verdopplung der Einsätze innerhalb der vergangenen 20 Jahre.

Dr. Michael Corzillius, Amtsleiter Rettungsdienst in Kiel, nennt dafür mehrere Gründe. Durch die Alterung der Gesellschaft nehme die Häufigkeit medizinischer Notfälle zu. Auch die Krankenhausaufenthalte seien kürzer als früher. Viele Therapien würden stattdessen ambulant durchgeführt. „Hierfür fallen vermehrt Krankentransporte an, bei Komplikationen oder Rückfällen werden auch Notfalleinsätze erforderlich.“

Hilfsfrist kann im ländlichen Bereich in SH oft nicht eingehalten werden

Während Kiel als Stadt eine deutlich kleinere Fläche abdecken muss und die Hilfsfrist-Ziele erreicht, sorgen die erschwerten Bedingungen im ländlichen Gebiet für Probleme. Das Gesundheitsministerium schreibt auf Anfrage, dass man mit den Rettungsdienstträgern im ständigen Austausch sei. „Diejenigen Kreise, in welchen die Hilfsfristerfüllungsgrade nicht eingehalten werden, werden rechtsaufsichtlich aufgefordert, Maßnahmen zur Optimierung umzusetzen.“

Genau das passiert auch. „Für das Jahr 2023 ist die größte Erweiterung der Einsatzdienstkapazitäten seit Gründung des RKiSH vorgesehen“, sagt Mandel. Laut Corzillius wird in allen Rettungsleitstellen derzeit zudem ein einheitlich strukturiertes Notrufabfrage-System etabliert. So soll früh in den Leitstellen entschieden werden, ob ein Rettungsdiensteinsatz erforderlich ist oder nicht.

Auf Landesebene gibt es Überlegungen zur Modifikation der Hilfsfrist. Perspektivisch könnte es laut Ministerium sein, dass in bestimmten Fällen eine indikationsbezogene, an die Beschwerden von Patienten angepasste Reaktion des Rettungsdienstes ermöglicht wird. Dann könnte die Hilfsfrist in einigen Fällen von den zwölf Minuten abweichen. Diese Idee befindet sich noch in der Abstimmung.