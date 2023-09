﻿Rettungsdienste am Limit: So kommen die Reformpläne in SH an

Kiel. „Die Rettungsdienste brauchen Rettung“ – so hat es Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gerade formuliert. Das Notfallsystem steht unter Dauerdruck. Die Lage ist auch in Schleswig-Holstein angespannt. Hohe Arbeitsbelastung, Personalmangel, viele Bagatellfälle – immer wieder gerät das System an Grenzen. Eine Reform soll Entlastung bringen – mit einheitlichen Standards. Patienten sollen zudem häufiger vor Ort behandelt werden. Von Begeisterung bis Zurückhaltung: Die Reaktionen im Norden fallen durchwachsen aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jasper Balke: Reformvorschläge sind ein „Meilenstein“

Ins politische Echo klinkt sich Jasper Balke von den Grünen ein: „Eine Reform der Notfallversorgung ist dringend notwendig“ – so bringt der Gesundheitsexperte der Landtagsfraktion es auf den Punkt. Der Flickenteppich von Regelungen ziehe eine „unübersichtliche Gleichzeitigkeit von Unter-, Über- und Fehlversorgung“ nach sich. Für Balke sind darum die Vorschläge nichts weniger als ein „Meilenstein“. Er stellt klar: „In Schleswig-Holstein werden wir die Reform selbstverständlich konstruktiv begleiten und uns für die besonderen Bedarfe der Inseln und Halligen stark machen.“

Am Donnerstag hatte Lauterbach Änderungsvorschläge einer Regierungskommission für die Rettungsdienste vorgestellt. Patienten sollen etwa seltener in Notaufnahmen kommen. Ziel: weniger Kliniktransporte, dafür mehr, aber bessere Versorgung vor Ort. Etwa durch stärker qualifizierte Notfallsanitäter, die künftig auch Medikamente wie Betäubungsmittel geben können sollen oder kleinere Behandlungen vornehmen. Notärzte sollen vor allem in schwierigen Fällen und überwiegend per Rettungshubschrauber oder Telemedizin eingesetzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reformpläne im Rettungsdienst: Eine Leitstelle auf eine Million Einwohner

Auch eine Konzentration der Leitstellen ist vorgesehen. Auf rund eine Million Einwohner soll künftig eine Leitstelle kommen. In Schleswig-Holstein sind derzeit sechs Leitstellen zuständig. Geplant ist überdies ein einheitliches System mit einheitlicherer Vergütung, Mindeststandards und weniger „Fehlanreizen“: Weil das Gesetz nur Anspruch auf Fahrtkosten vorsieht, würden Patienten oft direkt in die Klinik gebracht – „auch wenn eine Vor-Ort-Behandlung möglicherweise ausreichend gewesen wäre“, hieß es. Die Vorschläge sollen nun in Eckpunkte der Regierung einfließen.

Rettungsdienstkooperation in SH: „Viel Licht, aber auch dunkle Schatten“

Überwiegend positiv nimmt Prof. Jan-Thorsten Gräsner, Direktor des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin am UKSH, die Pläne auf: „Hier werden wichtige Impulse gesetzt, die im Einklang mit der Krankenhausreform stehen müssen.“ Fragen gibt es aus seiner Sicht zur weiteren Qualifizierung der Notfallsanitäter. „Hier muss man sicherlich diskutieren, welche Tätigkeiten realistisch mit welchen Kenntnissen übertragbar sind.“ Telemedizin sei zwar eine hervorragende Ergänzung, „aber kein Ersatz für Notärzte vor Ort“, stellt er klar.

„Viel Licht, aber auch dunkle Schatten“ sieht die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) in dem Reformvorhaben. Zahlreiche Vorschläge seien „sehr gut geeignet, die Menschen im Lande zukünftig noch besser zu versorgen“, so ein Sprecher am Freitag. Auch die weitere Professionalisierung der Kräfte unterstütze man gern, ebenso begrüße man eine Stärkung der Steuerungsfunktion der Leitstellen.

„Fehlanreize“ sieht die Kooperation indes im Norden bereits seit 2003 nicht mehr: „Die Kosten für eine Lebensrettung vor Ort ohne Transport gehen in die Gesamtkosten ein und sind dadurch vollständig refinanziert“, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zurückhaltend äußert sich der Leiter der Feuerwehr in Kiel, Thomas Hinz. Auch er sieht „auf den ersten Blick Licht und Schatten, die auch zu Fehleinschätzungen führen können. Daher prüfen wir die Pläne der Bundesregierung gründlich und können dann eine fachlich fundierte Einschätzung dazu geben.“

KN