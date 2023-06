﻿Marder von Rheinmetall für die Ukraine sichern Arbeitsplätze in Kiel

Kiel. Der Rüstungskonzern Rheinmetall liefert weitere Panzer in die Ukraine. Im Auftrag der Bundesregierung sollen noch in diesem Sommer 20 Marder geliefert werden. Dabei handelt es sich um gebrauchte Panzer. Davon profitiert auch der Standort Kiel.

Die Auftragsvergabe erfolgte im Mai 2023. Das Auftragsvolumen soll im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen, wie Rheinmetall mitteilt. Am 21. März 2023 hatte Rheinmetall die ersten 20 von der Bundesregierung bestellten Schützenpanzer für die Ukraine auf den Weg gebracht. Weitere 20 Schützenpanzer erhielt die Ukraine direkt aus Beständen der Bundeswehr.

Die ersten Panzer wurden bereits im vergangenen Jahr an den Rheinmetall-Standorten Unterlüß und Kiel instand gesetzt. In Kiel steht dafür eine Werkstatt in Suchsdorf zur Verfügung. Am Standort Kiel hat Rheinmetall zudem gerade mit einem Personalaufbau begonnen.

Rheinmetall sucht in Kiel nach Personal

Über 100 Stellenangebote hat der Konzern derzeit für den Standort Kiel ausgeschrieben. Vom Projektleiter über den Versuchsingenieur bis hin zum Werkstudenten. Die Belegschaft bei Rheinmetall in Suchsdorf wächst von Jahr zu Jahr.

Über die bisher bestellten Marder hinaus kann Rheinmetall weitere 60 Marder zur Verfügung stellen. An den Rheinmetall-Standorten Kassel und Unterlüß laufen nach Angaben des Konzerns bereits die Vorbereitungen. Pro Monat können dann bis zu zehn Schützenpanzer ausgeliefert werden. In Kiel befindet sich die Konstruktions- und Entwicklungsabteilung des Konzerns, da viele Anpassungen erst konstruiert werden müssen.

Marder-Panzer wurden teils in Kiel überholt

Im Rahmen des von der Bundesregierung initiierten Ringtauschverfahrens erhält Griechenland zudem weitere 40 Marder von Rheinmetall. Sie sollen ebenfalls im Sommer 2023 geliefert werden, wie der Düsseldorfer Konzern mitteilte.

Der Ringtausch ist ein Verfahren, um die Ukraine in Zusammenarbeit mit ihren europäischen Nachbarn und NATO-Partnern bei der Abwehr einer russischen Invasion zu unterstützen. Dabei geben NATO-Partner Großgerät aus ehemals sowjetischer Produktion an die Ukraine ab und erhalten im Gegenzug verfügbare Systeme aus westlicher Produktion. Rheinmetall ist an verschiedenen Ringtauschabkommen mit den griechischen, tschechischen, slowakischen und slowenischen Streitkräften beteiligt.

Bei den zur Verfügung gestellten Fahrzeugen handelt es sich um aufgearbeitete Marder 1A3 aus Altbeständen der Bundeswehr. Sie wurden seit Frühjahr 2022 bei der Rheinmetall Landsysteme GmbH an den Standorten Unterlüß und Kiel auf eigene Kosten überholt und einsatzbereit gemacht.

Der Marder wurde für die Bundeswehr entwickelt. Am 7. Mai 1971 liefen die ersten Panzer in Kiel-Friedrichsort bei Krupp Mak und in Kassel bei Thyssen-Henschel vom Band. Der Panzer zählt zu den bewährtesten Waffensystemen seiner Art weltweit.

KN