Richter im Stutthof-Prozess besuchen ehemaliges deutsches KZ in Polen

Zwei Richter im Prozess gegen eine frühere Sekretärin im KZ Stutthof haben das ehemalige deutsche Lager bei Danzig in Polen besucht. Sie wollten vor allem die ehemalige Kommandantur in Augenschein nehmen, in der die Angeklagte gearbeitet haben soll.

Stutthof/Itzehoe. Zwei Richter im Prozess gegen eine frühere Sekretärin im KZ Stutthof haben am Freitag das ehemalige deutsche Lager bei Danzig in Polen besucht. Der Vorsitzende der Itzehoer Strafkammer, Dominik Groß, und eine weitere Richterin trafen nach Angaben einer Gerichtssprecherin an der Gedenkstätte ein. Sie wollten vor allem die ehemalige Kommandantur in Augenschein nehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein historischer Sachverständiger, der sie begleitete, sollte ihnen die Örtlichkeiten zur Zeit der NS-Herrschaft erläutern. Auch mehrere Vertreter der 29 Nebenkläger und Verteidiger Wolf Molkentin wollten bei der Besichtigung dabei sein.

Angeklagte im Stutthof-Prozess äußert sich bislang nicht

Die Angeklagte Irmgard F. soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der 97-Jährigen vor, als Schreibkraft Beihilfe zum systematischen Mord an mehr als 11 000 Gefangenen geleistet zu haben. Die Angeklagte hat sich bislang nicht vor Gericht geäußert. Die Richter wollen in einem der nächsten Prozesstermine über die Inaugenscheinnahme des ehemaligen Lagers berichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

dpa