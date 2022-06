Besuch in Kiel

Seit 2005 hat Mustafa Aydin einen Kleingarten in Kiel – und baut dort zusammen viel Gemüse und Obst an. Er verliert den Humor nicht, obwohl dieses Jahr Kaninchen über seine Zwiebeln hergefallen sind.

Kleingärten in Schleswig-Holstein sind im Trend, einige Vereine können sich vor Anfragen kaum noch retten. Kann man überhaupt noch einen Schrebergarten bekommen? Ein Besuch in einem Kleingartengebiet in Kiel – wo durch viele junge Pächter ein Kulturwandel spürbar ist.

