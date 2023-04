﻿Robert Habeck bei „RND vor Ort“: Das sagen die Zuschauer zu seinem Auftritt

Kostenfrei bis 12:14 Uhr lesen

Fahrradklimatest des ADFC

Während Plön sich über den Spitzenplatz als fahrradfreundlichste Kommune in Schleswig-Holstein freuen darf, fiel der Fahrradklimatest des ADFC in der kreisgrößten Stadt nicht so rosig aus. „Preetz stürzt ab“, kommentiert der ADFC. Doch Bürgermeister Björn Demmin sieht das nicht so kritisch.