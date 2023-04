﻿„RND vor Ort“: Wie Robert Habeck mit dem Heizungsstreit umgeht

Kiel. Trotz Heizungsstreit in der Ampel-Koalition und Schlagzeilen über Vetternwirtschaft in seinem Ressort: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wirkt gut gelaunt, als er am Freitagabend im Kieler Schwedenkai zum Talk „RND vor Ort“ eintrifft. Er kommt in weißem Hemd und Sakko, wie immer ohne Krawatte. „Willkommen im Heimatland“, begrüßt ihn KN-Chefredakteurin Stefanie Gollasch.

Vor rund 100 Leserinnen und Lesern der Kieler Nachrichten stellt er sich anderthalb Stunden den Fragen von Gollasch und RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck. Angst habe er vor keiner Frage, hatte er gesagt. So geht es auch gleich in die Vollen: Das geplante Verbot, in Zukunft neue Öl- und Gasheizungen zu verbauen, bringt ihm aktuell massiven Gegenwind ein. Der Weg zu einer politischen Einigung sei mit mehreren Anläufen verbunden gewesen, aber: „Ich bin sicher, dass wir das Paket vor den Sommerferien durch den Bundestag kriegen“, sagt Habeck.

Heizungsverbot: Wie will Habeck verhindern, dass Mieten sich erhöhen?

Ulrik Schlenz, Vorstand der Wankendorfer, berichtet aus dem Publikum von den Tausenden Euro, die seine Baugenossenschaft zuletzt in Gasheizungen gesteckt hat. „Die Investitionskosten werden drastisch steigen durch das neue Gesetz.“ Er will wissen, wie der Minister die Förderung aufstellen will, damit das die Mietkosten nicht drastisch in die Höhe treibt.

Habeck holt aus, wippt mit den Füßen. Er spricht von Fernwärmenetzen und Nahwärmesystemen, im Detail müsse man sich da über die Gegebenheiten der Gebäude beugen. „Jetzt müssen wir uns entscheiden, ändern wir die Klimaziele oder ändere ich die Förderkulisse?“ Ob der Klimaschutz gelinge, daran werde die Regierung später in den Geschichtsbüchern gemessen. Schlenz nickt zwar, zur Problematik müsse man sich aber noch mal zusammensetzen.

Habeck hat Sorge vor Spaltung der Gesellschaft

Wie der Minister mit der teilweise sehr polemischen Kritik im Heizungsstreit umgehe, fragt Quadbeck. „Das macht mit mir persönlich nichts“, sagt Habeck. Sein Blick geht dabei auf den Boden, er knetet seine Hände. Wer Konflikte nicht ertrage, für den sei Politik nicht der richtige Job.

Was ihm aber Sorge bereite, sei eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft. Scharf kritisiert er Äußerungen des Axel-Springer-Vorstandschefs, Matthias Döpfner, über Muslime und Ostdeutsche. „Wenn jemand das Land in Gruppen einteilt und sie herabsetzt – das überschreitet eine Grenze.“ Dafür erntet Habeck das erste Mal an diesem Abend lauten Szenenapplaus.

Zuschauer Howe Carstens, Bäcker aus Dägeling, bittet Habeck um eine Einschätzung zur Entwicklung der Strompreise. „Wir sind noch nicht da, wo wir vor der Krise waren, aber sie werden im Laufe des Jahres runtergehen“, ist der Minister zuversichtlich. Die Energiepreisbremse sei hoffentlich hilfreich für die Bäckereien. Im Nachgang des Talks gibt es hier noch bilateralen Austauschbedarf.

Habeck in Kiel: „Auf dem Land werden Menschen weiter ein eigenes Auto brauchen“

Auch Jessica Bruhn, Vorsitzende der Landjugend Schleswig-Holstein, wird Habeck dann die Hand schütteln. Ihre Frage, wie das 49-Euro-Ticket der Bevölkerung im ländlichen Raum etwas bringen soll, wenn dort nur dreimal am Tag ein Bus fährt, habe er nicht zu ihrer Zufriedenheit beantwortet.

Im Nachgang des Talks tauscht sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (re.) noch mit Bäckermeister Howe Carstens (li.) und Jessica Bruhn von der Landjugend (2.v.li.) aus. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

„Im ländlichen Raum wird es nie ein U- und S-Bahn-Netz wie in Berlin geben“, so Habeck. Die Menschen seien dort auf ein eigenes Auto angewiesen, etwas anderes zu behaupten, sei naiv. Aber Dörpsmobile und digitale Konzepte für Mobilitäts-Sharing seien gute Modelle. „Ich hätte mir tiefgehendere Lösungsideen gewünscht“, sagt Bruhn im Anschluss.

Baerbock trägt keine Schuld an Habecks grauen Haaren

Lacher erntet Habeck, als er – angesprochen auf das berühmte Foto mit Parteikollegin Annalena Baerbock, FDP-Chef Christian Lindner und Volker Wissing nach den Sondierungen – konstatiert, seitdem hätten alle mehr graue Haare bekommen. Baerbock trage daran bei ihm keine Schuld. Warum sich der einst im Kieler Landtag so pflegliche Umgang mit Wolfgang Kubicki (FDP) in Berlin zum rauen Ton geändert habe? „Das müssen sie Kubicki fragen“, sagt er grinsend.

Ob er noch ein Buch mit seiner Frau schreiben werde, könne er zurzeit nicht beantworten. „Im Moment habe ich einen anderen Job“ – und auf den wolle er sich voll und ganz konzentrieren. Zudem gehört es sich auch, zum Abschluss noch ein paar Hände zu schütteln. Dann fährt er mit seinen Eltern nach Hause nach Heikendorf – ein Heimspiel eben.