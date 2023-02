Robbie Williams bei einem Auftritt zum Soccer Aid for Unicef-Spiel im Juni 2022 in London: Aus vertragsrechtlichen Gründen hatte die deutsche Presseagentur auf die Berichterstattung über das Konzert in der Hamburger Barclays Arena verzichtet.

Robbie-Mania in Hamburg! Berauscht feierten seine Fans in der ausverkauften Barclays Arena das erste von drei Konzerten der umfänglichen „XXV“-Tour von Robbie Williams. Der charismatische Superstar und Band lieferten eine fulminante, mit Hits gespickte Show, in der aber ernste Zwischentöne nicht fehlten.

