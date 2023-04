Robert Habeck, Helene Fischer und ein Wolf

Was haben Robert Habeck und Helene Fischer gemein? Die Antwort darauf finden Sie in der “Post aus dem Newsroom“. Weitere Themen des Tages: Zieht ein Wolf bei Schmalensee seine Runden? Und wie funktioniert das neue Kulturticket für Studierende in Kiel?

Den Tourstart in Bremen und das Konzert Köln musste Helene Fischerwegen einer Rippenfraktur verschieben. Jetzt fand das erste Konzert in Hamburg statt.

Robert Habeck zieht - und zwar so stark, dass binnen kürzester Zeit alle Tickets für den Talk „RND vor Ort“ in Kiel vergriffen waren. Das enorme Interesse an unserer Veranstaltung freut uns natürlich. Gleichwohl wissen wir, dass viele von Ihnen lange in der Warteschlange hingen und keinen Karten mehr bekommen haben. Das mag für den einen oder anderen natürlich ärgerlich sein. Die gute Nachricht aber ist: Wir werden die Veranstaltung live übertragen. So verpassen Sie nicht, was der Bundeswirtschaftsminister am 28. April zu Heizen, Autofahren, Krieg und Frieden erzählen wird ...

Ein großes Interesse ausgelöst hat auch der Tourauftakt von Helene Fischer in Hamburg. Nach ihrer Rippen-Fraktur gab sie am Dienstagabend das erste von fünf Konzerten in der Hansestadt. Doch wie war die Show? Und was erwartet die Fans bei den weiteren Auftritten? Eine Rezension lesen Sie hier:

Wechseln wir das Thema. Dass Wölfe in Schleswig-Holstein leben, ist unbestritten. Doch nicht allzu oft bekommen wir die Tiere zu sehen. Experten liegt nun ein Foto von einem Tier vor, das am Ostermontag bei Schmalensee den Weg von Christian Detlof kreuzte. Handelt es sich tatsächlich um einen Wolf?

Weitere Themen des Tages finden Sie in unserer Übersicht:

Jörn May aus Bordesholm ist zum dritten Mal Deutscher Meister im Mini-Folkeboot geworden. Hier steuert er per Fernbedienung das Modellboot vom Steg des Segelvereins in Bordesholm. © Quelle: Frank Scheer

Der Segelverein Bordesholm hat eine sehr erfolgreiche Mini-Folkeboot-Gruppe. Bei den Wettfahrten in Kühlungsborn wurde Jörn May zum dritten Mal deutscher Meister. Und zum zweiten Mal sicherte sich der Segler die inoffizielle Weltmeisterschaft. Zum Artikel.

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

