Robert Habeck und das grüne Netzwerk

die Affäre um seinen Staatssekretär Patrick Graichen droht Robert Habeck zu entzaubern. Der Star der Grünen aus Schleswig-Holstein gehörte bundesweit zu den beliebtesten Politikern. Nun steht er plötzlich unter gewaltigem Druck. Scharfe Kritik gibt es vor allem am Beziehungsgeflecht in seinem Ministerium. Grund genug, sich auch einmal das Netzwerk der Grünen in Schleswig-Holstein etwas genauer anzusehen. Mein Kollege Christian Hiersemenzel hat bei der Recherche schnell festgestellt: Viele steile Karrieren haben im Norden begonnen. Und man kennt sich eben bei den Grünen- manchmal auch sehr gut.

Vor zwei Jahren versetzte eine bis heute unfassbare Bluttat die gesamte Kieler Region in Schrecken. Auch in der Redaktion erinnern wir uns noch sehr genau, wie uns damals die ersten Hinweise auf Schüsse im beschaulichen Dänischenhagen erreichten. Wie immer klarer wurde, dass zwei dort zwei Menschen starben. Und wie auf der fieberhaften Suche nach dem Täter Einsatzkräfte der Polizei ein ganzes Stadtviertel umkrempelten. Heute wissen wir: Es war dreifacher Mord. Der Zahnarzt aus Westensee erschoss nicht nur seine Frau und deren Freund, sondern in Kiel auch einen Bekannten. Mein Kollege Florian Sötje hat die Angehörigen des dritten Opfers jetzt zu einem Gespräch getroffen, sich mit den nach wie vor offenen Fragen beschäftigt und mit Innenministerin Sütterlin-Waack ein Interview zu den Folgen der Tat geführt.

Es ist vielleicht die eine Baustelle zu viel, die den Autofahrer in Kiel den letzten Nerv raubt. Die Sperrung am Theodor-Heuss-Ring führt zu langen Staus. Aber was tun? Mein Kollege Frank Behling hat sich die Verkehrslage aus Sicht eines Autofahrers angesehen und versucht, das Problem großräumig zu umfahren. Es gibt sechs Vorschläge, aber leider keine Garantie, dass es wirklich deutlich schneller geht. Es ist ja nicht der einzige Engpass in der Landeshauptstadt.

Erdbeeren wachsen auf Hügelbeeten im Tunnelanbau unter Folie auf Gut Steinwehr am Nord-Ostsee-Kanal in Schleswig-Holstein. © Quelle: IMAGO/Frank Peter

Die Erdbeersaison 2023 kann starten. In Schleswig-Holstein sind die ersten Früchte in begehbaren Folientunneln reif. Mitte Juni können im Freiland die Selbstpflücker starten. „Aktuell sieht alles nach guten Voraussetzungen für einen guten Ertrag aus“, sagt die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Ute Volquardsen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

