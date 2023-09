﻿Kiels OB Ulf Kämpfer geht zur Marine: So reagieren Politiker aus Schleswig-Holstein

Kiel. Oberleutnant auf Zeit statt Oberbürgermeister: Kiels Stadtoberhaupt Ulf Kämpfer (SPD) hat seine Kriegsdienstverweigerung aus dem Jahr 1991 widerrufen und ist für eine Woche in die Marineschule Mürwick eingezogen. Seine Begründung: Aus Gewissensgründen sei er nicht mehr gehindert, den Kriegsdienst an der Waffe zu leisten. Wie beurteilen aktuelle und ehemalige Politiker aus Schleswig-Holstein Kämpfers Entscheidung? Und wie stehen sie zum Wehrdienst?

Thomas Losse-Müller (SPD), Vorsitzender der Landtagsfraktion: „Die Entscheidung von meinem Genossen Ulf Kämpfer, seine Kriegsdienstverweigerung zu widerrufen, finde ich richtig und zeitgemäß. Ich wurde im selben Jahr wie Ulf gemustert, wurde damals allerdings für wehrdienstuntauglich erklärt. Ich plane mittlerweile selbst, ein Truppenpraktikum zu absolvieren. Mein Fraktionskollege Niclas Dürbrook hat so eine Woche bereits hinter sich und hat von vielen spannenden Einblicken in die Arbeit unserer Bundeswehr berichtet.“

Johann Wadephul (CDU), Bundestagsabgeordneter aus Molfsee: „Ich habe mich nach dem Abitur 1982 freiwillig zur Bundeswehr gemeldet und war vier Jahre Zeitsoldat beim Heer in Rendsburg. Auch danach habe ich regelmäßig als Reservist an Wehrübungen teilgenommen. Nach der Schließung des Standorts Rendsburg bin ich zum Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ nach Eutin gewechselt. Zuletzt war ich im Mai und Juni als Oberstleutnant der Reserve mit in Litauen.“

Robert Habeck (Grüne), Bundeswirtschaftsminister: „Die sicherheitspolitische Lage ist heute eine andere als in den 80er Jahren. Unter den heutigen Bedingungen würde ich den Wehrdienst nicht mehr verweigern.“

Kämpfer widerruft Kriegsdienstverweigerung – nachvollziehbar oder Show?

Christopher Vogt (FDP), Vorsitzender der Landtagsfraktion: „Die Entscheidung von Ulf Kämpfer kann ich sehr gut nachvollziehen, denn ich habe meine Kriegsdienstverweigerung im Jahr 2019 ebenfalls widerrufen. Ich habe 2003 Abitur gemacht, als die Amerikaner gerade unter George W. Bush in den Irak einmarschiert waren. Die abnehmende Wehrgerechtigkeit war damals in meiner Generation auch ein Thema. Ich sehe es schon sehr lange so, dass wir nicht „von Freunden umzingelt“ sind und deshalb eine leistungsfähige und in der Mitte der Gesellschaft verankerte Bundeswehr innerhalb der Nato brauchen. Und meine Verbundenheit mit der Bundeswehr ist mit den Jahren immer größer geworden, was ich durch eine Teilnahme an einer Info-Wehrübung auch gern zeigen möchte.“

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident: „Ich habe meinen Wehrdienst damals angetreten. Die Entscheidung von Ulf Kämpfer möchte ich nicht weiter kommentieren.“

Lasse Petersdotter (Grüne), Vorsitzender der Landtagsfraktion: „Ich wurde zwar noch als wehrdiensttauglich gemustert, gehörte aber zum ersten Jahrgang nach der Abschaffung der Wehrpflicht. Die Entscheidung von Ulf Kämpfer ist eine sehr persönliche, die ich nachvollziehbar finde.“

Peter Harry Carstensen (CDU), Ex-Ministerpräsident: „Ich wollte nach dem Abitur 1966 hauptberuflich zur See fahren – bei der Bundesmarine. Das war damals meine eigentliche Lebensplanung. Leider habe ich mir vorher meine Knie zerdeppert und wurde nicht genommen. Die Entscheidung von Ulf Kämpfer ist für mich reine Show – auf der Fregatte stört er wahrscheinlich mehr, als er hilft.“

Mathias Stein (SPD), Bundestagsabgeordneter aus Kiel: „Ich habe nach der Schulzeit Zivildienst geleistet. Wenn ich heute vor der Wahl stünde, hätte ich mich vielleicht auch anders entschieden. Damals gab es für mich aber kein Zweifel an der Entscheidung.“

KN