﻿Die schönsten Rodelplätze rund um Kiel

Klar, Schleswig-Holstein ist nicht gerade für seine hügelige Landschaft bekannt. Aber auch im Land zwischen den Meeren gibt es Orte, an denen es sich wunderbar rodeln lässt. Für den Winter 2022/23 liefern wir Ihnen eine Auswahl der schönsten Plätze zum Schlittenfahren in Kiel und Umgebung.

Wer in Schleswig-Holstein hoch hinaus und rasant wieder hinab will, der kommt am 167,4 Meter hohen Bungsberg nicht vorbei. Er beheimatete bis vor wenigen Jahren Deutschlands nördlichstes Skigebiet und bot bis 2017 sogar einen Schlepplift. Während der besonders frostigen Saison 2009/2010 lief der Lift rekordverdächtige 54 Tage. Auch in der Landeshauptstadt war diese Kälte-Periode außergewöhnlich: In Kiel vermeldete die Wetterstation in Holtenau 2010 insgesamt 91 weiße Tage.