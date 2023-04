﻿Was bedeutet die Römersiedlung für die Northvolt-Pläne?

Heide. Bis Ende des Jahres will das schwedische Unternehmen Northvolt entscheiden: Kommt der Bau einer riesigen Batteriefabrik bei Heide mit rund 3000 Arbeitsplätzen? Kommt er später? Oder kommt er gar nicht? Nun hat sich bei archäologischen Vorarbeiten herausgestellt: Auf dem geplanten Areal liegen sehr viele und erstaunlich gut erhaltene Überreste einer fast 2000 Jahre alten Römersiedlung sowie Relikte aus der Zeit der Völkerwanderung. Rund 700 Funde haben Grabungsteams bereits freigelegt. Die Experten sind begeistert, von einer „Riesensensation“ ist die Rede. Und von Forschungslücken, die nun geschlossen werden könnten. Die Freude ist also verständlich. Was aber bedeutet die Entdeckung für den Zeitplan und die Realisierungschancen des schleswig-holsteinischen Leuchtturmprojektes Northvolt?

„Wenn hier erst mal gebaut wird, wird der Boden durchwühlt und abgetragen, dann ist die Archäologie darunter für immer und ewig verloren“. Andächtig streicht Ingo Lütjens vom Landesamt für Archäologie mit dem Finger über das etwa handtellergroße Tonstück, das er einem Fernsehteam vor die Kamera hält. Es stammt von einem kunstvoll verzierten Gefäß, das einer verstorbenen Person vor zwei Jahrtausenden mit ins Grab gegeben wurde. Nun, so Lütjens, müssten all die wertvollen Informationen gesichert werden. „Das ist unser Job.“

Funde auf Northvolt-Areal: Archäologen sind begeistert

Dass hier auf dem Gelände der geplanten Batteriefabrik in Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) vor rund 2000 Jahren eine Siedlung der römischen Kaiserzeit stand, das war schon länger bekannt. Doch vom Ausmaß und der Qualität der Funde sind die Altertumsforscherinnen und -forscher komplett überrascht. Gefunden wurden unter anderem auch die Grundrisse von zwölf frühgeschichtlichen Langhäusern und 16 Grubenhäusern. Zudem fanden die Archäologen drei Körpergräber, drei Öfen sowie sieben Speicher- und Nebengebäude und weitere Siedlungsstrukturen.

Aufgrund der reichen Keramikfunde kann die Mehrzahl der Artefakte, darunter die Körpergräber und der überwiegende Teil der Grubenhäuser, auf die frühe Völkerwanderungszeit datiert werden, also etwa auf das vierte oder fünfte Jahrhundert nach Christus. Ein Teil der Funde ist noch älter und stammt nach Angaben des Landesamtes aus der frühen römischen Kaiserzeit, also aus dem ersten Jahrhundert nach Christus.

Ohne Northvolt-Pläne wären die Schätze nicht entdeckt worden

Man kann es positiv sehen: Ohne die Northvolt-Pläne hätte es die archäologischen Untersuchungen nicht gegeben, wären die Schätze also unentdeckt geblieben. Doch noch ist nicht absehbar, was die nun folgenden Grabungen für die Pläne und den Zeitplan der Schweden bedeuten. Bis spätestens Ende des Jahres will Northvolt bekannt geben, ob die Batteriefabrik mit rund 3000 Arbeitsplätzen in Schleswig-Holstein gebaut wird, oder ob der Konzern vorrangig auf einen Kapazitätsausbau in den USA setzt, wo bekanntlich hohe Fördergelder locken.

Fakt ist: Die von Northvolt mit 60 000 Euro unterstützten Voruntersuchungen haben erst Mitte März begonnen – sie stehen damit noch ganz am Anfang. Die Aufgabe ist gewaltig. Bislang wurde gerade ein Hektar Fläche untersucht. Insgesamt gilt es, 8,5 Hektar zu öffnen, der große Teil davon ist aktuell noch grüne Wiese. Die Forscherinnen und Forscher rechnen deshalb mit einer großen Anzahl weiterer Funde. Aus archäologischer Sicht ist also noch einiges zu erwarten. „Wir haben noch nie eine so große Fläche bearbeitet, das ist einzigartig in Schleswig-Holstein“, sagt Ausgrabungsleiter Eric Müller. In zwölf Monaten sollen die Arbeiten abgeschlossen sein – ein ehrgeiziger Zeitplan. 

Bislang war an der Westküste ein Grubenhaus – nun sind es 16

Um die Bedeutung der Funde zu verstehen, muss man dies wissen: Bislang war aus der Völkerwanderungszeit an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste nur ein einziges Grubenhaus bekannt – nun kommen auf einen Schlag 16 hinzu. Auch Körpergräber aus dieser Zeit sind selten. Eines der bisher untersuchten Gräber enthielt reiche Beigaben: Gefäße, zwei Fibeln (Gewandnadeln) sowie mindestens eine Bernsteinkette. In einem der Grubenhäuser entdeckten Archäologen sogar einen vollständigen Satz von Webgewichten. Die Funde sind durch die mindestens 80 Zentimeter Bodenüberdeckung besonders gut erhalten.

Trotz der riesigen Fläche, die nun zu untersuchen ist, zeigt man sich beim Archäologischen Landesamt zuversichtlich, den vereinbarten Zeitplan einhalten zu können. Dazu sollen die beiden Grabungsteams mit aktuell zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort schon bald Verstärkung bekommen. Zudem gebe es einen engen Austausch mit Northvolt, um vordringlich die Flächen zu sichten, auf denen als Erstes gebaggert werden muss. Optimistisch zeigt sich auch der Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter: „Wir gehen davon aus, dass die archäologischen Untersuchungen planmäßig erfolgen und dadurch keine Verzögerungen bei der Realisierung des Projekts eintreten.“